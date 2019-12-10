Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesi 66 milyona çıkıyor

ANIL UÇAN/ İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci terminal binasının temeli 2020 yılının ilk çeyreğinde atılıyor. İkinci terminal binasının hizmete girmesi ile birlikte mevcut kapasite 66 milyona çıkıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın devam eden ikinci pist inşaatının yanı sıra 2020 yılının ilk çeyreğinde temeli atılacak ve 2021 yılının ikinci yarısında hizmete açılacak yeni terminal binası ile birlikte mevcut yolcu kapasitesi 41 milyondan 66 milyona yükseliyor. Yeni terminal binası iki pist arasında kalan bölüme inşa edilecek. Mevcut terminal binası kullanılmaya devam edecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral,”Sabiha Gökçen Havalimanı 2019 yılını yaklaşık 36 milyon yolcu ile kapatacak. Mevcut terminal binamızın kapasitesi yıllık 41 milyon yolcu. Bu demek oluyor ki neredeyse bugün itibariyle kapasitenin yüzde 90’ınını kullanıyoruz. Malumunuz devam eden bir pist inşaatımız var. İkinci pist tamamlandığı zaman hava tarafı dediğimiz pist tarafında kapasitemiz iki katına çıkacak. Buna paralel olarak hava tarafında artan kapasiteye cevap verebilmemiz için bizim de terminal kapasitesini artırmamız lazım. Bu çerçevede Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşmeleri devam ettiriyoruz. Ümit ediyorum önümüzde ki yılın ilk çeyreğinde ikinci terminal binamızın temelini atacağız. 2021 yılı ikinci yarısında da terminal binamızın inşaatını tamamlamayıp hizmete almayı hedefliyoruz. İkinci terminal binamız yaklaşık 180 bin metrekare olacak. Yıllık 25 milyon yolcu kapasiteli olacak ve mevcut terminalimizin kapasitesi 41 milyon, yani 2021 yılı başı itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nı iki pistli iki terminal binasıyla yaklaşık 66 milyon yolcu kapasitesi erişiyor olacak. 66 milyon bize uzun vadede yine yetmeyecek. Çünkü havalimanı büyümeye devam ediyor. Uçuş sayımız artmaya devam ediyor. Tercih edilen durumdayız. İstanbul’un şehir havalimanıyız. Bu talebe, bu arzu ve isteğe cevap verecek yatırımları zaman içerisinde hayata geçireceğiz” dedi.

“METRO 2020’DE HİZMETE AÇILACAK” Metro inşaatının 2020 yılının sonunda hizmete açılacağını belirten Ersel Göral,” Metro inşaatı da hızlandı. Aslında hedeflenen bu sene itibariyle tamamlanmasıydı. Ancak yaklaşık bir yıllık bir gecikme öngörülüyor. Ümit ediyorum metro hattı 2020 yılının sonunda hizmete girecek. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen veya Sabiha Gökçen Havalimanı’ ndan seyahat edecek yolcularımız Kadıköy’e yaklaşık 40 dakika, Taksim’e ise yaklaşık 50 dakikada ulaşabiliyor olacaklar.Yeni yapılan pistin kategorisi 3 olacak. Yani her hava koşulunda iniş ve kalkış sağlanabilecek. Pist inşaatımızın önemli kilometre taşlarından bir tanesi olan alt tünel inşaatları bitti. Şimdi dolgu işlemleri başlıyor. Dolgunun tamamlanmasından sonra üst yapı işleri, seyrüsefer cihazları, aydınlatma ekipmanları da tamamlandığında bir aksilik olmaz ise 2020 yılının sonunda ikinci pist hizmete girmiş olacak. Şuanda kullandığımız mevcut pistimiz ikinci pist açıldığı zaman bakıma girecek. Ama bundan 3 yıl kadar önce planlandığı gibi 6 ay bakıma girmeyecek. En fazla 1,5-2 ay kapanması öngörülüyor. Çünkü hali hazırda havalimanı otoritesi HEAŞ’ın gece boyunca devam eden bakımları var. Çok kaliteli, çok endüstriyel ve çok uygun malzeme ile pist üzerinde ki bakımı gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla ikinci pist bittiğinde, mevcut pistin bakımı için 1,5-2 ay kapatma bizim için yeterli olacaktır" dedi.

“BAŞLICA HAYALİMİZ KITALARARASI UÇUŞLARIN SAYISINI ARTIRMAK” Sabiha Gökçen Havalimanı olarak başlıca hedeflerinin uzun uçuş diye adlandırılan okyanus ötesi uçuşların sayısını artırılması olduğunu belirten İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral,” Bizim başlıca hayallerimizden bir tanesi hem bu uçak içi konfigürasyon dediğimiz uçak için sınıf sayısını artırmak hem de uzun uçuş dediğimiz okyanus ötesi uçuşların sayısını artırmak. Bu sene bizim için çok önemliydi. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinde ilk uzun uçuşumuzu gerçekleştirdik. İki hafta önce Malezya Havayolları Kuala Lumpur’dan Sabiha Gökçen’e direk uçuş gerçekleştirdi. 3 ay boyunca bu uçuşlar devam edecek. Doluluğun tatminkarlığına göre yaz sezonuna doğru devam edebilir. Devamında konfigürasyona daha fazla olan bayrak taşıyıcı ve full service dediğimiz havayollarının daha fazla sefer düzenlemelerini sağlamak. Aslında bu minvalde yine bu sene bizim için bir ilki. Emirates Havayolları 30 yılı aşkındır Türkiye’de operasyonlarını devam ettiriyor. Ancak 30 yıl sürecinde ilk kez First Class dahil üç konfigürasyon ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçtular. Hem First, hem business class, hem de economy class olarak uçuşlarını gerçekleştirdi. Bu da bizim için çok önemli bir gelişmeydi” dedi.

“İKİ BAKANIN ORTAK GÖRÜŞÜ İŞ HACMİNİN ARTIRILMASI” Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook’un görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Ersel Göral,”Sayın Türkiye Ulaştırma Bakanımız ve Malezya Ulaştırma Bakanımızın görüşmesinin temel nedeni Sabiha Gökçen Havalimanı değildi. Aslında ulaştırma sektöründe buna denizcilik, raylı sistemler, havacılık ve uzay teknolojilerini ekleyebiliriz. Tüm bu farklı alanlarda iki ülke arasında yıllardır devam eden kardeşlik seviyesinde ki iş birliğini nasıl geliştiririz ve nasıl daha ileriye taşınması konusunda görüşmeler oldu. Bugün itibariyle Malezya ve Türkiye arasında ki ticari hacim 2 buçuk milyar dolar seviyelerinde Yine söylüyorum kardeşlik seviyesinde ilişkileri bulunan iki ülke arasında bu rakamlar çok minimalist sayılacak bir hacim aslında. İki bakanında ortak görüşü ve öngörüsü bu iş hacminin kesinlikle artırılması ve iki ülkenin birbirine daha yakın, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir ticaret yapabilmeleri adına adımların en kısa sürede atılması yönündeydi” dedi.

“ŞEHİR HAVALİMANI KONSEPTİNE YOĞUN İLGİ” Sene başında hayata geçirilen İstanbul’un şehir havalimanı konseptine yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Ersel Göral,” Şehir havalimanı konseptimiz elbette çok ilgi gördü. Çünkü öncelikle erişebilirlik oranımız arttı. Özellikle Üçüncü Köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlı otoyollarının Sabiha Gökçen’e bağlantısı ile birlikte devam eden metro istasyonumuz var. Bu da yine yolcularımızın hem de havalimanı paydaşlarının çalışanlarının havalimanına erişmeleri daha da kolaylayacak. Bunun akabinde Avrasya Tüneli bizim için çok büyük avantaj sağladı. Özellikle Avrupa Yakası’nda oturan vatandaşlarımızın Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan ulaşımlarında Avrasya Tüneli çok kritik bir rol oynuyor. Bizim şehir merkezine olan yakınlığımız ki bu yaklaşık Kadıköy’e 30, Taksim’e 40 kilometre. Bizi daha avantajlı hale getiriyor ve zaman içerisinde de getirecek” dedi (FOTOĞRAFLI)

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