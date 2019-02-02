Sabiha Gökçen Havalimanı'nın resmi sitesi yenilendi

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın resmi internet sitesi yenilenen arayüzü ile hizmete girdi.

Alınan bilgiye göre, "Sabihagokcen.aero" adresindeki internet sitesi, ''İstanbul'un Şehir Havalimanı'' konseptiyle yolcularına daha iyi hizmet vermek, rekabette öncü olmak ve sürekli yenilenen internet teknolojilerine uyum sağlamak adına yolcularının beklentisi doğrultusunda yenilendi.

Yeni arayüzde, yolcu rehberi, uçuştan önce dikkat edilecek hususlar, uçuş bilgi ekranları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşım ve misafirlere verilen hizmetler bölümleri yer alıyor.

Yenilenen sitede, konforlu seyahat için her detay misafirlerin hızlı şekilde erişebilmesine uygun bir içeriğe kavuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, havalimanının en önemli iletişim kanallarından birinin internet sitesi olduğunu belirtti.

Soysal, siteyi yenilemek için uzun zamandır altyapı çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk günü itibarıyla test yayınına başladık. 1 Şubat 2019'dan bu yana da sitemizi yenilenmiş haliyle yayına aldık. Artık misafirlerimiz uçuş bilgilerinden otopark fiyatlarına, havalimanına ulaşımdan kurumsal bilgilere kadar tüm içeriğe web sitemiz üzerinden ulaşabilecekler. Amacımız, sadece terminal içinde değil dijital ortamda da misafirlerimize keyifli bir deneyim yaşatmak."

