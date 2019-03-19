Sabiha Gökçen Havalimanı'nın teknolojisi güncellenecek

İSTANBUL (AA) - Avrupa’nın en büyük 12’inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG), geniş ölçekli operasyonlarının her yönüyle daha iyi yönetilmesini sağlayacak bir teknoloji güncellemesi için küresel bilişim teknolojileri sağlayıcısı SITA ile anlaştı.

İSG’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, havaalanı operasyonlarının her yönüyle yönetilmesi amacıyla SITA Havaalanı Yönetim Çözümü ile yeni bir iş birliğine imza atıyor.

Hayata geçirilen iş birliği kapsamında SITA, havaalanı operasyonlarını daha iyi öngörmesi, planlaması ve kontrol etmesi için, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın gerçek zamanlı verilere erişmesini sağlamak amacıyla mevcut Havaalanı Yönetim Çözümünün (AMS) yeni versiyonunu kuracak.

Bu güncelleme sayesinde havalimanının kaynak yönetimi sisteminin otomasyona geçirilmesi de önemli değişikliklerden biri olacak ve donanım ve personel gibi kaynakların doğru olarak otomatik belirlenmesi, bir uçağın kapıya yanaşması gibi önceden kurgulanmış senaryolara göre doğru zamanda doğru yerlere sevk edilmesi sağlanacak.