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Sabiha Gökçen taşınmanın ilk günü 107 bin yolcu ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın gerçekleştiği ilk gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 107 bin yolcuyu ağırladı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın gerçekleştiği ilk gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 107 bin yolcuyu ağırladı.
Taşınmanın sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı. Bunun üzerine yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı taşınma takviminin ilk günü 107 bin yolcu kullandı. Ayrıca 636 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG yetkililerinin aldığı önlemler neticesinde yolcular sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirdiler.

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