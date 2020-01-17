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  4. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği

İSTANBUL (AA) - Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına gitmek isteyen yolcular, havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Yolcular, kontrol noktalarından geçerek iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Ailelerin yarıyıl tatili için çoğunlukla yurt içini tercih ettiği görüldü.

Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek, işlemlerini gerçekleştirdi.

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cehk-in öğrenci yolcu

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