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Sabiha Gökçen'de 10'uncu yılını dolduran çalışanlarına plaket verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10'uncu yılını dolduran çalışanlar için bir tören düzenlendi.

Sabiha Gökçen'de 10'uncu yılını dolduran çalışanlarına plaket verildi

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10'uncu yılını dolduran çalışanlar için bir tören düzenlendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'de ve yiyecek, içecek şirketi LGM'de 10'uncu yılını dolduran çalışanlar plaketle ödüllendirildi. Her 2 şirkette de 10'uncu yılını dolduran 43 kişiye plaketlerini İSG CEO'su Ersel Göral ve İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Aslan verdi. Elite World Asia Hotel’de düzenlenen plaket törenine tüm İSG ve LGM çalışanları katıldı. Gecede ayrıca yıl içinde hayata geçen Çalışan Öneri Sistemi’ne katılan ve önerileri uygulamaya geçirilen Aliye Zülfükar’a da bir ödül verildi. Hediye çekilişinin de yapıldığı geceye katılanlar sanatçı Mustafa Keser’in şarkıları ile yılın stresini attılar.

“TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM”

Ödül töreninde konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral,” 2019 yılını bitirmek üzereyiz. Çok şükür çok başarılı bir yıl geçirdik. Bu tüm çalışanlarımızın sayesinde oldu. Yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlıyor olacağız. Bu bizim Türkiye’de ikinci, Avrupa’da 12’inci havalimanı oluşumuzun rekorunu egale etmemiz anlamına geliyor. Bu sene çok farklı yeniliklerimiz oldu. İlk defa 6 farklı havayolu bizimle birlikte uçmaya başladılar. Bir çok ödül ve sertifika aldık. Bunlardan en önemlisi “Dünya’da Yılın Havalimanı” seçilmemiz oldu. Bunları hep birlikte başardık. Bu yüzden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Sabiha Gökçen'de 10'uncu yılını dolduran çalışanlarına plaket verildi

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