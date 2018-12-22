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Sabiha Gökçen’de 10’uncu yılını dolduranlara plaket verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10’uncu yılını dolduran çalışanlar için bir tören düzenlendi.

Sabiha Gökçen’de 10’uncu yılını dolduranlara plaket verildi

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10’uncu yılını dolduran çalışanlar için bir tören düzenlendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG’de ve yiyecek, içecek şirketi LGM'de 10’uncu yılını dolduran çalışanları için plaket töreni düzenlendi. Her 2 şirkette de 10’uncu yılını dolduran 70 kişiye plaketlerini İSG CEO’su Ersel Göral, İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Aslan ve diğer üst düzey yöneticiler verdi. Sabiha Gökçen Airport Otel’de düzenlenen plaket törenine tüm İSG ve LGM çalışanları katıldı.

"HEDEFLERİMİZE HEP BERABER ULAŞACAĞIZ"

Törende konuşan İSG CEO'su Ersel Göral, "Bugün burada 10’uncu yılını dolduran arkadaşlarımızı onurlandırdık. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bu noktalara gelmesinde, Türkiye'nin 2. büyük havalimanı olmasında tüm çalışanlarımızın emekleri var. Biz de onların emeklerinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz burada aile gibiyiz. Hedeflerimize hep beraber ulaşacağız" dedi.

“BU AİLENİN BİR PARÇASI OLMAK MUTLULUK VERİCİ”
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10’uncu yılını doldurup plaket alan İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ise, "Bugün burada bu plaketi aldığım için çok mutluyum. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 yılı geride bıraktım.10 yıl sonunda baktığımız zaman yılda 30 milyonu aşan misafirimize hizmet veren bir havalimanı olduk. Bu günlere gelene kadar her aşamaya şahit olmuş bir çalışan olarak çok mutluyum.Bu ailenin bir parçası olmak mutluluk verici" diye konuştu.

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