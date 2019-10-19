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Sabiha Gökçen'de 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Fas uyruklu 3 yolcunun valizlerinde, 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Sabiha Gökçen'de 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Fas uyruklu 3 yolcunun valizlerinde, 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yolcular risk analizine tabi tutuldu.
Ticaret Bakanlığı kullanımındaki İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sisteminde yer alan verileri inceleyen ekipler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden Fas uyruklu 3 yolcuyu riskli olarak değerlendirdi. 3 kişi, havalimanında takibe alınarak 'gümrüğe tabi eşyam yoktur' anlamına gelen yeşil hattan çıkıp, Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durduruldu. X-ray taramasına sevk edilen şüphelilerin valizlerinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Yapılan aramada 6 valizde toplam 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Son teknoloji ürünü, tanesi yaklaşık 14 bin liraya satılan telefonlara el konulurken, soruşturma sürdürülüyor.
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Sabiha Gökçen'de 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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