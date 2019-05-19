Sabiha Gökçen’de 19 Mayıs coşkusu

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yolculara terminal girişinde Türk Bayrağı dağıttı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş terminalinde 3 saat boyunca bando dinletisi yapıldı. Bando dinletisine havalimanını kullanan yolcular Türk Bayrakları ile eşlik ettiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

19 MAYIS’A ÖZEL SERGİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yağlı boya sergisi açıldı. Kurtköy’de özel bir kolejde okuyan 52 öğrencinin öğrencilerinin hazırladığı 3 boyutlu ve yağlı boya temalı 17 eser Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş Terminali sergi salonunda sergilenmeye başladı.

(FOTOĞRAFLI)



