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Sabiha Gökçen'de Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek isteyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı 250 taksi Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdular.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek isteyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı 250 taksi Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdular.

Yaklaşık 250 taksi ve 3 tırdan oluşan konvoy Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali’ne geldiler. Taksiciler adına SAWKOOP Başkan Vekili Davut Genç ve SAWKOOP Müdürü Hasan Şahin terminal çıkışında bekleyen Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdür Yardımcısı Banu Ördek, Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı’ndan Teğmen Koray Yılmaz’a Türk bayrağı ve çiçek takdim edildi. Takdimin ardından konvoy protokolün önünden geçerken Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak konvoya el sallayarak Konvoy Sabiha Gökçen Havalimanı’nın içerisinde tur attı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra havalimanı çalışanları da bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

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