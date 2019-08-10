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Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin dün mesai bitimiyle başlamasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görülen yolcu yoğunluğu bugün de devam ediyor.

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- Kurban Bayramı tatilinin dün mesai bitimiyle başlamasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görülen yolcu yoğunluğu bugün de devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili dün mesai bitimiyle birlikte başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu hareketliliği arife günü de devam etti. Tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden binlerce yolcu, sabahın erken saatlerinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Terminallerin girişindeki güvenlik kontrol noktalarından itibaren başlayan yoğunluk, biletleme işlemlerinin gerçekleştirildiği check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında da devam etti. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti.

İstanbul’da çalışıp bayram tatilinde ailesinin yanına gittiğini belirten Vusale Quliyeva, "Bayram için Bakü’ye gidiyorum. Burada çalışıyorum. Herkesin bayramını kutlarım" dedi. Bayram tatilinde nişanlanacağını belirten Semih Turan, "Bayram tatili için önce memleketime oradan da kız istemek için yurt dışına çıkacağız, Azerbaycan’a gideceğim. Bayram tatili bizim için farklı bir telaş ile geçecek. Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

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