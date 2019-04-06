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Sabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 00:22 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk meydana geldi.Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na “Büyük Göç” olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı.

Sabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğu

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk meydana geldi.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na “Büyük Göç” olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk genellikle yurt dışı uçuşlarında yaşanırken, yurt içi uçuşlarında hissedilir derecede yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın seferlerinde artış oldu. Seferlerle alakalı olarak, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda günlük 590 sefer yapılırken, ‘Büyük Göç’ sebebi ile 64 uçuş daha eklendi. Taşınma süresince Sabiha Gökçen Havalimanı’nda günlük 654 uçuş yapılacak.

Sabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğu

Sabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğu

Sabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğu

Sabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğu

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