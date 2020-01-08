HABER
  4. Sabiha Gökçen’de çamura saplanan uçak böyle kaldırıldı

Sabiha Gökçen’de çamura saplanan uçak böyle kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanında dün sabah piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

Sabiha Gökçen’de çamura saplanan uçak böyle kaldırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanında dün sabah piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Uçak, çamura saplandığı yerden sabah saatlerinde özel çalışma ile zarar görmeden kaldırıldı. Uçağı kaldırma çalışmaları böyle görüntülendi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında geçtiğimiz gün saat 09.45 sıralarında Pegasus Havayolları’nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Pistte bulunan toprak alana doğru kayan uçak, yağmur nedeniyle çamurlaşan alanda mahsur kaldı. Uçağı kaldırma çalışmaları gün boyunca devam etti. Uçak, saplandığı çamurluk alandan bu sabah saat 04.00 sıralarında kaldırıldı. Çalışmalar sırasında uçağın zarar görmemesi için vinç kullanılmayarak özel çalışma yürütüldü.
Çamurluk alanda mahsur kalan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi.

Sabiha Gökçen’de çamura saplanan uçak böyle kaldırıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
(Özel) El freni çekilmeyen kamyon markete daldı(Özel) El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
Şahinler hürriyete kanat açtıŞahinler hürriyete kanat açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 Ocak Çarşamba okulları tatil edilen il ve ilçeler

3 ilde eğitime kar engeli!

Bursa'da şafak operasyonu! Bin polis katıldı

Bin polisle şafak baskını

İran'da nükleer tesisin bulunduğu şehirde peş peşe depremler

Nükleer tesis yakınlarında peş peşe deprem!

Kuyumcuda soygun girişimi! Tırnakçı kadınlar bu kez sert kayaya çarptı

"Düğünümüz var" diye girdiler ama niyetleri çok başkaydı

Meteoroloji'den birçok il için kar ve yağmur uyarısı

Birçok il için kar ve yağmur uyarısı geldi

İzmir'de FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.