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Sabiha Gökçen'de Çocuk Orkestrası ile 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

 İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Adalar Çocuk Orkestrası" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mini bir konser verdi.

Sabiha Gökçen'de Çocuk Orkestrası ile 23 Nisan kutlaması

ANIL UÇAN / İSTANBUL(DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Adalar Çocuk Orkestrası" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mini bir konser verdi.

İstanbul'un şehir havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle renkli anlar yaşandı. Bayram nedeniyle yolculara, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal giriş noktalarında Türk Bayrağı dağıtıldı. İç hatlar gidiş terminalinde ise 40 çocuktan oluşan "Adalar Çocuk Orkestrası" mini bir konser verdi. Konsere yerli ve yabancı yolcuların yanı sıra havalimanı çalışanları da yoğun ilgi gösterdi.

Havalimanı hakkında bilgiler alan çocuklar keyifli anlar yaşadılar. Adalar Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Satoğlu, "Buraya Adalar Çocuk Orkestrası olarak katıldık. Orkestramızı 3 yıl önce Adalar'da yaz kış oturan 65 çocuktan kurduk. 40 çocuğumuz ana orkestrada yer alıyor ve konser veriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldığımız davet bizi çok mutlu etti. Bu güzel günde Adalar Çocuk Orkestrası üyesi 40 çocuğumuz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konser verdiler. Daha sonra Sabiha Gökçen yetkililerinin aldığı özel izin ile havalimanının özel bölümlerini gezdiler. İlk defa havalimanına gelen çocuklarımız vardı. Onlar çok mutlu eldiler. Bu özel günde bizi davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.Havalimanını gezen çocuklar iç hatlar gidiş terminalinde uçakların iniş ve kalkışını izlediler.

HAVALİMANINA İLK KEZ GELDİ

İlk kez havalimanına geldiği belirten orkestra üyesi Ayşe Üner de, " Biz Adalar Çocuk Orkestrası'ndan geliyoruz. Havalimanını çok beğendik. Çok eğlenceli ve çok güzeldi. Havalimanında en çok uçakları beğendim" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Sabiha Gökçen'de Çocuk Orkestrası ile 23 Nisan kutlamasıSabiha Gökçen'de Çocuk Orkestrası ile 23 Nisan kutlamasıSabiha Gökçen'de Çocuk Orkestrası ile 23 Nisan kutlamasıSabiha Gökçen'de Çocuk Orkestrası ile 23 Nisan kutlaması

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