Sabiha Gökçen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'UN şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yolculara terminal girişinde Türk Bayrağı dağıttı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş terminalinde 3 saat boyunca bando dinletisi yapıldı. Bando dinletisine havalimanını kullanan yolcular Türk Bayrakları ile eşlik ettiler. Havalimanını kullanan yolcular keyifli anlar yaşarken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdiler. 29 EKİM SERGİSİ AÇILDI Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda “29 Ekim Sergisi” açıldı. Özel bir okulda okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerinin çizdiği Atatürk portreleri Dış Hatlar Terminali Sergi alanında sergilenmeye başladı. Yolcular sergiye de yoğun ilgi gösterdi.



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