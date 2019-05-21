HABER

Sabiha Gökçen'de dış hat uçuş noktası 128'e ulaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen'de dış hat uçuş noktası 128'e ulaşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) bu yaz açılacak 7 hat ile dış hat uçuş noktası 128'ı çıkacak.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, bu yaz döneminde 7 uçuş noktası daha uçuş ağına katılacak.

Pegasus Hava Yolları, 28 Mayıs itibarıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a haftanın her günü karşılıklı, 29 Haziran itibarıyla Hollanda'nın Eindhoven şehrine haftada 3 frekans, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere'nin Manchester şehrine haftada 5 frekans ve İtalya'nın Venedik şehrine haftada 4 frekans, 8 Temmuz itibarıyla Fas'ın Kazablanca şehrine haftada 4 frekans uçmaya başlayacak.

Bu arada Umman'ın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Salam Air haftada 2 frekans olarak Umman'a, Fas'ın Fas Kraliyet Havayolları ise Kazablanca şehrine haftanın her günü uçmaya başlayacak.

Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni eklenen dış hat noktaları ile toplam uçulan yurt dışı şehir sayısı 128'e ulaşacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yabancı havayolu sayısı ise 49’a yükselmiş olacak.

- ''Bu yılın ilk dört ayında iniş ve kalkışta yüzde 24'lük artış oldu''

İSG'de 2019 yılının ilk 4 ayında dış hatlar yolcusunda artış meydana geldi. Geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 20'lik artış olurken toplam yolcu sayısı ile 4 milyon 160 bin olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ilk 4 ayında dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre uçak iniş ve kalkış trafiği ise yine yüzde 24'lük artış ile 28 bin 989 olarak gerçekleşti.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Yangın değil, mangal dumanıYangın değil, mangal dumanı
Samsun’da yoğun sisSamsun’da yoğun sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isg oranlar uçak yeni hat yolcu

En Çok Okunan Haberler

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Ankara ve İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker ve öğretmen için gözaltı kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.