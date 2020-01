Sabiha Gökçen’de 'Görmezden Gelmeyelim' sergisi açıldı

Serginin Sabiha Gökçen Havalimanında açılma fikrinden bahseden Elif Elkin şöyle dedi: “Tamamen spontane bir şekilde ortaya çıktı. Hem Abdi İbrahim Otsuka hem de Sabiha Gökçen Havalimanı, toplumsal sosyal sorumluluk konusunda bilinçli iki firma. Çok önemsiyoruz bu konuları. Her iki firmanın da farklı projeleri var ve bir araya geldiğimiz bir konferansta Canan Beyle sohbet ederken, bizim için böyle bir yer organize edebileceklerini söylediler. Bizde memnuniyetle sergimizi buraya taşıdık. Şizofreni çok bilinmeyen bir alan. En son bu yıl Türkiye’de bir araştırma gerçekleştirdik. 'Damgalama araştırması' Biliyorsunuz, bilmediğimiz şeyler bizi hep korkutur. Bir kez daha bu araştırma gösterdi ki, şizofreni ile ilgili yanlış bilinen çok şey var. Örneğin her on kişiden biri hala şizofreniyi bulaşıcı zannediyor. Biz, bu alanda bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmak, bu yanlış bilgilendirme dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak, damgalamaya karşı mücadele edip, hastaların hak ettikleri tedaviye ulaşmalarını sağlamak amacıyla bu sergiyi ortaya çıkardık."