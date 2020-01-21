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  4. Sabiha Gökçen'de kan bağışı kampanyası

Sabiha Gökçen'de kan bağışı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası düzenledi.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA) Türk Kızılay’ı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya çok sayıda yolcu ve personel destek verdi.

Türk Kızılay’ı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Kampanyaya İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmecisi İSG’de destek verdi. “Bağışlanan Her Kan Kurtarılan Üç Can” sloganıyla düzenlenen bağışa çok sayıda havalimanı personelinin yanı sıra yolcular da destek verdi.

"HERKES KAN BAĞIŞINDA BULUNSUN"

Yol Hizmetleri Memuru Orkun Orhanoğlu, “İlk kez kan veriyorum. Herkes kan bağışında bulunsun. İnsanlar için iyi bir şey. Kök hücre bağışında da bulunduk. Belki bir insana faydamız dokunur. İnşallah iyi yerlere gidecektir.” İfadelerine yer verirken ekip arkadaşı Yunus Emre Durkan, “Buradan herkesi kan bağışı yapmaya yönlendirmek istiyorum gönüllü olarak. Daha önce de kök hücre bağışında bulunmuştum. İnşallah biriyle eşleşir ve hayat bulur.” dedi.

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