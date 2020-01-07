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  4. Sabiha Gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi

Sabiha Gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 21:44 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi.

İlkay DİKİCİ- Anıl UÇAN/ İSTANBUL(DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi. Seferlerin saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 22.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

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