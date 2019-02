Sabiha Gökçen’de Sevgililer Günü unutulmadı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 14 Şubat sevgililer günü sebebiyle yolculara kırmızı kalpli bir platform hazırlandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 14 Şubat Sevgililer Günü, 'Sabiha Gökçen Havalimanı Sevdiklerinize Yakınlaştırır' etkinliğiyle kutlandı. Havalimanının İç Hatlar Gidiş Katı Güvenlik Kontrol noktası önüne kurulan platforma yerli ve yabancı yolcuların yanı sıra havalimanı çalışanları da yoğun ilgi gösterdi. Platformda hatıra fotoğrafı çektiren yolcular keyifli anlar yaşadı. Ayrıca fotoğraf çektiren yolculara çikolata ikram edildi.

"SEVGİ HER PROBLEMİ ÇÖZER"

Almanya’ya gitmek için havalimanına geldiklerini ve 48 yıldır evli olduklarını söyleyen Ayşe-Günay Kuşak çifti, "Ben sevgiden yanayım. Her problemi sevginin çözeceğine inanlardanım. Yalnızca iki cins arasında değil; her şeye, doğaya, hayvana, insana, tabiata, yaşamı sevmeye. Sevelim, sevilelim. Her şey çözülür o zaman. Birbirimize toleranslı ve hoşgörülü olalım. Dünya’yı sevelim. Bir yemeğin tuzu biberi olmasa lezzeti olur mu? Onun için istiyorum ki bütün insanlar birbirini sevsin. Biz 48 yıllık evliyiz. Allah nasip kısmet eder ise inşallah ölünceye kadar birlikteyiz. Vatanımız ve dünya için sevgi ve barış diliyoruz” dedi.

İlk sevgililer gününü ayrı geçireceklerini belirten Çağnur Topçu "Bu bizim ilk sevgililer günümüz. Ben Antalya’ya gidip geleceğim. Güzel bir ilişkimiz var ve mutluyuz" dedi. Antalya’ya gidecek sevgilisini havalimanına bırakmaya gelen Oğuz Karagöz ise, ”Sevgilim beni yalnız bırakıyor. Burayı çok beğendim. Bu fotoğraf çektirme konsepti çok güzel olmuş" diye konuştu.