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Sabiha Gökçen’de 'Solo Minyatür Sergisi'

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

 Bora Uluyol’un hazırladığı “Solo Minyatür Sergisi” İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda açıldı.  6 yılda hazırlanan sergi havalanının gidiş terminali sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sabiha Gökçen’de 'Solo Minyatür Sergisi'

Anıl UÇAN / İSTANBUL(DHA) - Bora Uluyol’un hazırladığı “Solo Minyatür Sergisi” İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda açıldı.

6 yılda hazırlanan sergi havalanının gidiş terminali sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye yerli ve yabancı yolcuların yanı sıra havalimanı çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Unutulmaya yüz tutmuş mitolojik hikâyeleri barındıran Falname’deki eserleri kendi tarzıyla yeniden yorumlayan Bora Uluyol’un sergisi 23 Eylül’e kadar devam edecek.

“İLK DEFA HAVALİMANINDA BÖYLE BİR SERGİ AÇTIM”

Havalimanında ilk kez sergi açtığını ve sonuçlarını merak ettiğini belirten Bora Uluyol, “2013 senesinden beri minyatür çalışmaları yapıyorum. Minyatür çalışmalarından önce değişik branşlarda resim çalışmaları yaptım. Daha sonra minyatüre yöneldim. Geleneksel sanatımız olan minyatür ile ilgili çalışmalarıma değişik yorumlar katarak sanatseverlerin karşısına çıktım. Minyatür’ün yaklaşık 2.000 yıl öncesine dayanan bir geçmişi var. Aslında hikâye anlatma sanatıdır. Resimleme sanatıdır. Bir hikâyenin parçalar halinde resimleme sanatına minyatür diyoruz. Bugün ki sergimizin konsepti 1’inci Ahmet döneminde Kalender Paşa tarafından yapılmış olan Topkapı Sarayı’nda bulunan Falname isimli kitaptan yola çıkarak yorumlanmış eserler vardır. Yaklaşık 6 sene sürdü çalışmaların toparlanması. Bu geleneksel tavrın dışında daha çağdaş yorumların yer aldığı bir sergi açtık havalimanında. Ben de ilk defa böyle bir sergi açtığım için sonuçlarını merakla bekliyorum. Şu anda gayet güzel. İnşallah böyle devam edecek” dedi.

“SANATA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal yapmış olduğu açıklamada,” Yaklaşık 10 yıl önce terminal binamızı hizmete açtığımız günden itibaren sergi alanlarımızda birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Hem özel sektöre, hem kamuya, hem belediyelere ve zaman zaman sergi alanlarımız müsait oldukça bireysel sergilere de ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de böyle bir serginin açılışında beraberiz. Bora Uluyol, Türkiye’nin en önemli minyatür sanatçılarından bir tanesi. Onun bu çok önemli eserlerine sergi alanımızda ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Minyatür sanatı Osmanlı’da çok önemli bir öneme sahipti. Daha sonra unutuldu. Ama son zamanlarda minyatür sanatı yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Bora hocamız da minyatüre yeni bir renk katıyor. Onun bu sayısız eserlerini dış hatlar yolcu bölümünüzde ki sergi alanımızda ağırlıyoruz. Ben yolcularımızın 23 Eylül’e kadar devam edecek bu sergiye gelmelerini tavsiye ediyorum. Biz sanata hem sergi alanlarımızda ki bu tip etkinlikler ile hem de zaman zaman küçük ölçekli sponsor destekleri ile hep destek vermeye çalıştık. En son burada Kızılay’ın sergisine ev sahipliği yaptık. Birbirinden önemli sanatçıların yorumladığı hilallere yer verdik. İstanbul Modern ile çok uzun zamandır devam eden bir birlikteliğimiz var. Biz sahip olduğumuz imkânlar çerçevesinde Türk sanatına ve sanatçılarına, sanatı bir yere taşımayı hedefleyen kurum ve kuruluşlara destek vermeyi ilke edindik. Bu desteğimiz bu katkımız önümüzde ki yıllarda artarak devam edecek” dedi.

Sabiha Gökçen’de 'Solo Minyatür Sergisi'Sabiha Gökçen’de 'Solo Minyatür Sergisi'

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