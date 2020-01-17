Sabiha Gökçen’de "Yarıyıl tatili" yoğunluğu

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarmak için yurt içi ve yurt dışı yolculuklarını tercih eden vatandaşlar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.

Milyonlarca öğrencinin karnesini almasının ardından yarıyıl tatili de başladı. Çocuklarıyla birlikte tatillerini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Çocuklarıyla tatilin tadını çıkartmak isteyen ailelerin çoğunlukla yurt dışını tercih ettiği öğrenildi. Öte yandan perşembe gününden başlayan yoğunluk kapsamında 300 bin yolcunun havalimanını kullanması öngörülüyor.

“Atina’ya gidiyoruz bir haftalığına”

Oğlunun karnesini almasının ardından ailesiyle birlikte Atina’ya gitmek üzere havalimanına geldiklerini ifade eden Niko Sağdam, “Atina’ya gidiyoruz bir haftalığına, orada kalacağız. Karne iyi ama birazcık yemekte sıkıntı var. Yoğunluk var ama bizim uçuşumuza daha 3 saat var, erken gelmekte fayda var. Herkese iyi tatiller “ dedi.