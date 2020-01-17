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  4. Sabiha Gökçen’de "Yarıyıl tatili" yoğunluğu

Sabiha Gökçen’de "Yarıyıl tatili" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı.

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarmak için yurt içi ve yurt dışı yolculuklarını tercih eden vatandaşlar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.
Milyonlarca öğrencinin karnesini almasının ardından yarıyıl tatili de başladı. Çocuklarıyla birlikte tatillerini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Çocuklarıyla tatilin tadını çıkartmak isteyen ailelerin çoğunlukla yurt dışını tercih ettiği öğrenildi. Öte yandan perşembe gününden başlayan yoğunluk kapsamında 300 bin yolcunun havalimanını kullanması öngörülüyor.

“Atina’ya gidiyoruz bir haftalığına”
Oğlunun karnesini almasının ardından ailesiyle birlikte Atina’ya gitmek üzere havalimanına geldiklerini ifade eden Niko Sağdam, “Atina’ya gidiyoruz bir haftalığına, orada kalacağız. Karne iyi ama birazcık yemekte sıkıntı var. Yoğunluk var ama bizim uçuşumuza daha 3 saat var, erken gelmekte fayda var. Herkese iyi tatiller “ dedi.

"Yoğunluk olması oldukça doğal"
Çocukların yoğun bir eğitim döneminin ardından tatili hak ettiğini ifade eden Aysun Çetiner, "Yoğunluk olması oldukça doğal, çocuklarda bir dönem boyunca yoruldular, çok çalıştılar. Memlekete gidiyoruz o da kuzenlerini özledi. Onlarla bir görüşecek, hasret giderecek. Karnesi hepsi çok iyiydi inşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

“Ders çalışacağım, gezeceğim, kuzenlerimi göreceğim”
Tatilde hem gezip göreceğini hem de derslerine göz atacağını ifade eden ve Gaziantep’e gitmek üzere havalimanına gelen Neva Boşnak, “Hepsi çok iyi geldi, bence tatil iyi geçecek. Tatilde ders çalışacağım, gezeceğim, kuzenlerimi göreceğim” ifadelerini kullandı.

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