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  4. Sabiha Gökçen'de yolcular uçuşların açılmasını bekliyor

Sabiha Gökçen'de yolcular uçuşların açılmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı.

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA) SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Seferlerin iptal olmasıyla birlikte yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 8 saattir havalimanında olan yolcular, pistin uçuşlara açılmasını bekliyor.

"MİLLET PERİŞAN HALDE"

Yolculardan Remzi Çakır, “ Ben Amsterdam’a gidecektim, gidemiyorum. Valizini al çek git. Millet perişan bir vaziyette." dedi. Kübra Koç ise, "Biz saat 7’den beri buradayız. İlk önce bize 'gecikme var' dediler saat 12’de falan. Yaklaşık 3 saat geçtikten sonra uçuşların iptal olduğunu söylediler. Bagajları almak için de 2-3 saat bekledik. Çünkü karışmıştı. Kimsenin kimseden haberi yok.” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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