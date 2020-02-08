Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazası: Beoing uzmanlarının da olduğu ABD'den gelen teknik heyet incelemelerine başladı

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında kara kutulara ulaşıldığını ve deşifre çalışmalarının başladığını söylemişti. Nane, "Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorlarsa pas geçmeleri yönünde teşvik edilirler" dedi. Pegasus Havayolları'nın filosundaki uçakların genç ve güvenli olduğunu ve bakımlarının düzenli yapıldığını söyleyen Genel Müdür, "Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü iyileştimeyi gerçekleştireceğimizi peşinen taahhüt ederiz" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre kaza 5 Şubat Çarşamba günü saat 18.19'da meydana geldi. Sert iniş yaptıktan sonra duramayarak yaklaşık 50 metre sürüklenip pistten çıkan uçak, 30 metre yükseklikten TEM otoyolu kenarındaki alana düştü. Kokpitin de bulunduğu ön taraf ve kuyruk kısımlarının ana gövdeden ayrılarak parçalandı. Uçaktaki yolcular ve mürettebatın bir kısmı, uçaktan kendi imkanlarıyla çıktı. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kaza için ''sert iniş yapan uçak kırıma uğradı" dedi. Ajansların yayınladığı kule - pilot konuşmalarında kulenin olumsuz hava koşullarından bahsettiği, önceki iki uçağın pisti pas geçtiği, kulenin piste iniş yönünü değiştirmeyi planladığı yer alıyordu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın 2 pilotu hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma başlatmıştı. Tedavilerinin ardından pilotların 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınacak.
Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında kara kutulara ulaşıldığını ve deşifre çalışmalarının başladığını söylemişti.
Nane, "Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorlarsa pas geçmeleri yönünde teşvik edilirler" dedi.
Pegasus Havayolları'nın filosundaki uçakların genç ve güvenli olduğunu ve bakımlarının düzenli yapıldığını söyleyen Genel Müdür, "Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü iyileştimeyi gerçekleştireceğimizi peşinen taahhüt ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre kaza 5 Şubat Çarşamba günü saat 18.19'da meydana geldi.
Sert iniş yaptıktan sonra duramayarak yaklaşık 50 metre sürüklenip pistten çıkan uçak, 30 metre yükseklikten TEM otoyolu kenarındaki alana düştü.
Kokpitin de bulunduğu ön taraf ve kuyruk kısımlarının ana gövdeden ayrılarak parçalandı.
Uçaktaki yolcular ve mürettebatın bir kısmı, uçaktan kendi imkanlarıyla çıktı.
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kaza için ''sert iniş yapan uçak kırıma uğradı" dedi.
Ajansların yayınladığı kule - pilot konuşmalarında kulenin olumsuz hava koşullarından bahsettiği, önceki iki uçağın pisti pas geçtiği, kulenin piste iniş yönünü değiştirmeyi planladığı yer alıyordu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın 2 pilotu hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma başlatmıştı.
Tedavilerinin ardından pilotların 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınacak.
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