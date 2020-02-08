Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazası: Beoing uzmanlarının da olduğu ABD'den gelen teknik heyet incelemelerine başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, uçağın enkazında inceleme yapmak üzere ABD'den bir ekip sabah saatlerinde olay yerine vardı.

Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyet enkaz alanında incelemelerde bulunuyor.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 183 kazazede arasında 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanı incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da uçak kazasının yaşandığı alanda Cuma günü incelemelerde bulundu ve görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Cahit Turhan'a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane eşlik etti.