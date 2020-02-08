HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazası: Beoing uzmanlarının da olduğu ABD'den gelen teknik heyet incelemelerine başladı

Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazası: Beoing uzmanlarının da olduğu ABD'den gelen teknik heyet incelemelerine başladı

08.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

ABD'den gelen bir teknik heyet, Sahiba Gökçen Havalimanı'nda Çarşamba günü pistten çıkan Pegasus uçağında inceleme yapıyor. DHA'nın haberine göre heyette, Boeing teknik ekibinden uzmanlar da yer alıyor.

Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazası: Beoing uzmanlarının da olduğu ABD'den gelen teknik heyet incelemelerine başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, uçağın enkazında inceleme yapmak üzere ABD'den bir ekip sabah saatlerinde olay yerine vardı.

Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyet enkaz alanında incelemelerde bulunuyor.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 183 kazazede arasında 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu söylemişti.

Pegasus

Ulaştırma Bakanı incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da uçak kazasının yaşandığı alanda Cuma günü incelemelerde bulundu ve görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Cahit Turhan'a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane eşlik etti.

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında kara kutulara ulaşıldığını ve deşifre çalışmalarının başladığını söylemişti.

Nane, "Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorlarsa pas geçmeleri yönünde teşvik edilirler" dedi.

Pegasus Havayolları'nın filosundaki uçakların genç ve güvenli olduğunu ve bakımlarının düzenli yapıldığını söyleyen Genel Müdür, "Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü iyileştimeyi gerçekleştireceğimizi peşinen taahhüt ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre kaza 5 Şubat Çarşamba günü saat 18.19'da meydana geldi.

Sert iniş yaptıktan sonra duramayarak yaklaşık 50 metre sürüklenip pistten çıkan uçak, 30 metre yükseklikten TEM otoyolu kenarındaki alana düştü.

Kokpitin de bulunduğu ön taraf ve kuyruk kısımlarının ana gövdeden ayrılarak parçalandı.

Uçaktaki yolcular ve mürettebatın bir kısmı, uçaktan kendi imkanlarıyla çıktı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kaza için ''sert iniş yapan uçak kırıma uğradı" dedi.

Ajansların yayınladığı kule - pilot konuşmalarında kulenin olumsuz hava koşullarından bahsettiği, önceki iki uçağın pisti pas geçtiği, kulenin piste iniş yönünü değiştirmeyi planladığı yer alıyordu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın 2 pilotu hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Tedavilerinin ardından pilotların 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Bakan Soylu'dan 'Kızılay' açıklamasıBakan Soylu'dan 'Kızılay' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci şekilde hayatını kaybeden Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi hala aralanamadı

Korkunç şekilde ölen Mehtap'la ilgili çelişkili sözler...

İzmir'de acı olay... Yaşlı çift yangında öldü

Acı olay... Yaşlı çift yanarak can verdi

Yalova'da yük gemisi karaya oturdu

Yük gemisi karaya oturdu

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

Kayseri'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Kayseri'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Feci yangın! Hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı

Hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.