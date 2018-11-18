Sabiha Gökçen’deki “Seksek” alanları çoğalıyor Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kurulan “Seksek” alanlarının sayısı çocuk yolcuların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle artıyor. Türkiye’nin şehir havalimanı Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı,terminal içerisinde yaptığı yenilikler ile örnek teşkil etmeye devam ediyor. 29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında terminal içerisine konulan “Seksek” alanlarının sayısı, çocuk yolcuların yoğun ilgisi nedeniyle artırılıyor. İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Demirören Haber Ajansı (DHA)’ya yaptığı açıklamada, "Bundan yaklaşık 7 ay önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Günü İstanbul Sabiha Gökçen olarak farklı bir uygulama yapmak istedik. Arkamda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Giden yolcu katında bu 'Seksek' oyun alanını hayata geçirdik. O gün sadece çocuk misafirlerimiz değil, anneleri, babaları, havalimanı çalışanları seksek uygulamasına çok büyük ilgi gösterdiler. Bu yoğun ilgi nedeniyle bu seksek uygulamamızı kaldırmamaya karar verdik" dedi. “AMACIMIZ ÇOCUK DOSTU HAVALİMANI OLABİLMEK” Canan Soysal, İSG olarak amaçlarının yolcu dostu havalimanı olmalarının yanında çocuk dostu havalimanı olabilmek olduğunu belirterek, "7 aydır buradan geçen yolcularımız, personelimiz günün stresini atmak için Seksek alanımıza uğruyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı her alanda öncü bir havalimanı. Burada da öncü bir rol üstlendik. Bugün başka havalimanlarında benzer uygulamaların hayata geçtiğini görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Amacımız yolcu dostu havalimanını aynı zamanda çocuk dostu bir havalimanı haline getirmek O yüzden seksek uygulamamızı terminal içerisinde başka noktalara da uygulamak istiyoruz. Sadece seksek değil, başka zemin uygulamalarımızı faaliyete geçirip çocuk yolcularımızın daha keyifli zaman geçirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

