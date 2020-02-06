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Sabiha Gökçen’deki Uçak Kazası Hakkındaki Soruşturma Sürüyor

06.02.2020 19:22 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak çukura düşen Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737’nin kaptan pilotları hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Sabiha Gökçen’deki Uçak Kazası Hakkındaki Soruşturma Sürüyor

Dün akşam İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak çukura düşen Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737’nin kaptan pilotları hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağı kullanan iki pilot da kazada yaralandı.

Güney Kore uyruklu yardımcı pilotun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken kaptan pilotun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtiliyor.

Savcılık soruşturmayı genişletiyor, dört tanık ifade verecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili olarak ikisi kule görevlisi de ikisi de hava meydanı çalışanı olmak üzere dört kişinin ifadesinin alınması için talimat verdi.

Soruşturma kapsamında kaza yapan uçaktan hemen önce iniş yapan ancak pisti pas geçerek yeniden havalanan iki uçağın pilotlarının da görüşlerine başvurulacak.

6’sı mürettebat 180 kişinin yaralandığı yolculardan Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu başlattığı incelemeler de devam ediyor.

Kazadan sonra yaklaşık 10 saat hava trafiğine kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı Perşembe sabahı 4’te yeniden açılırken meteoroloji İstanbul için fırtına uyarısı yapıyor.

Pegasus CEO’su: ‘‘Önceliğimiz yaralarımızı sarmak’’

Şirketin üst düzey yöneticileri ile bir basın toplantısı düzenleyen Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet Nane, devam eden soruşturma hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.

Mehmet Nane, ‘‘Kazadan dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Şu an birinci önceliğimiz yaralarımızı sarmak. Aile destek ekiplerimiz hem vefat eden misafirlerimizin ailelerinin yanında hem de hastanelerde yaralılarımıza destek olmak üzere çalışmakta. Tüm acıları dindirmek için bize düşen her çabayı fazlasıyla sarf edeceğiz. Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi sivil havacılık, regülasyonları ve kuralları diğer sektörlere göre çok daha katı olan bir sektör. Kaza gerçekleştiği andan itibaren otoriteler devreye giriyor. Biz de buna uygun olarak süreci yönetiyoruz. Buna yapılacak ilk açıklama dahildir. Aklınızda kazanın sebebi ve detaylarına dair birçok soru olduğunu biliyorum. Halihazırda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatıldı ve devam ediyor’’ dedi.

Basın toplantısını birçok televizyon kanalı canlı yayınlarken, Pegasus CEO’sunun kazayı anlatırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Pegasus’un hisse senetleri 2,85 düştü

Dünkü kazanın ardından İstanbul Borsası’nda işlem gören Pegasus hisseleri yüzde 2,85 değer kaybetti.

Güne 74,65 puandan başlayan Pegasus hisseleri akşam seansında 71,95 puandan kapandı.

Türkiye’nin ikinci büyük havayolu şirketi

Filosunda 83 uçak bulunan Pegasus Havayolları, Türkiye’nin en büyük özel havayolu şirketi.

42 ülkede 75 noktaya uçan Pegasus’un dış hat pazar payı yüzde 13,7 iken iç hat pazar payı 2019 yılının ilk yarısında yüzde 30,6’a ulaştı.

1990 yılında kurulan havayolu şirketi Türkiye içinde 36 noktaya tarifeli sefer yapıyor.

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