Sabiha Gökçen’deki Uçak Kazası Hakkındaki Soruşturma Sürüyor

Dün akşam İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak çukura düşen Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737’nin kaptan pilotları hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağı kullanan iki pilot da kazada yaralandı.

Güney Kore uyruklu yardımcı pilotun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken kaptan pilotun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtiliyor.

Savcılık soruşturmayı genişletiyor, dört tanık ifade verecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili olarak ikisi kule görevlisi de ikisi de hava meydanı çalışanı olmak üzere dört kişinin ifadesinin alınması için talimat verdi.

Soruşturma kapsamında kaza yapan uçaktan hemen önce iniş yapan ancak pisti pas geçerek yeniden havalanan iki uçağın pilotlarının da görüşlerine başvurulacak.

6’sı mürettebat 180 kişinin yaralandığı yolculardan Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu başlattığı incelemeler de devam ediyor.