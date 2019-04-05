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Sabiha Gökçen’den Atatürk Havalimanı’na veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

SABIHA Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG, taşınacak ve kapanacak olan Atatürk Havalimanı’na veda etti.

Sabiha Gökçen’den Atatürk Havalimanı’na veda

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) SABIHA Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG, taşınacak ve kapanacak olan Atatürk Havalimanı’na veda etti.

Türkiye’nin şehir havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal işletmecisi olan İSG, gazetelere verdiği ilan ile Atatürk Havalimanı’na veda etti. 2001 yılının Ocak ayından itibaren yaklaşık 18 yıldır İstanbul’un iki ayrı kıtasında hizmet veren havalimanları son kez aynı gün hizmet veriyor. Bu anlamlı günde Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, gazetelere Atatürk Havalimanı ile ilgili veda mesajı yayımladı. Atatürk Havalimanı’na yapılan vedada, "Vedaların en hüzünlüsü sana. Biz seneler boyunca bu şehirde ne vedalar gördük. Meğer en zoru sana veda etmekmiş. Hoşça kal Atatürk Havalimanı” denildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı’na da hoş geldin mesajı yayımlandı.

(FOTOĞRAFLI)

Sabiha Gökçen’den Atatürk Havalimanı’na veda

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