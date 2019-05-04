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Sabiha Gökçen’den görevli taksici bulduğu telefonu ve parayı sahibine verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli taksi şoförü Ertuğrul Duman, havalimanından taksisine binen ve  10 bin lira değerinde telefonun ile içinde 6 bin 400 lira bulunan cüzdanını unutan Azeri uyruklu turiste eşyalarını geri götürerek örnek bir davranışa imza attı.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli taksi şoförü Ertuğrul Duman, havalimanından taksisine binen ve 10 bin lira değerinde telefonun ile içinde 6 bin 400 lira bulunan cüzdanını unutan Azeri uyruklu turiste eşyalarını geri götürerek örnek bir davranışa imza attı.

Edinilen bilgiye göre geçen hafta Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nde (SAWKOOP) görevli Ertuğrul Duman taksisine Azeri uyruklu kadın bir yolcu aldı. Kadın yolcuyu Eminönü’nde kaldığı otele bıraktıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru dönüşe geçtiği sırada arka koltukta bir telefonun çaldığını fark etti. Bunun üzerine Ertuğrul Duman, piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan telefonu ve içinde 6 bin 400 lira nakit para olan cüzdanı sahibine götürmek üzere 40 kilometrelik yolu geriye döndü. Eminönü’nde yolcusunu bıraktığı otele geri dönen Duman, eşyaları turist kadına geri verdi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ ALDI

Örnek davranışa imza atan Ertuğrul Duman’a Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Başkanı Ahmet Çavuş, Ertuğrul Duman’a örnek davranışından dolayı plaket ve hediye çeki takdim etti. Olayı anlatan taksi şoförü Ertuğrul Duman,” Geçen hafta havalimanından batan bir turist yolcu aldım. Karşıya Eminönü’ne otele bıraktım. Otele bıraktıktan sonra Allah’tan başka bir yolcu almamıştım. Arka koltukta 10 bin lira değerinde telefon ve bir cüzdan vardı. Cüzdanın içerisinde yaklaşık 6 bin 400 lira değerinde para vardı. Avrasya Tüneli’ni geçmiştim. Tekrar havalimanına dönüyordum. Telefonun çaldığını fark ettim. Yaklaşık 40 kilometre yolu geri dönerek eşyaları sahibine geri götürdüm. Bayan turist çok teşekkür etti. Bana bir miktar para önerdi. Ben kabul ettim. İnsanlık vazifemi yetine getirdim. Artık bize insanların bakış açıları biraz değişmeli. Bu olaydan sonra Sabiha Gökçen’den sorumlu valimiz beni çağırarak plaket verdi. Allah razı olsun. Teşekkür etti. Geçen hafta müdürlerimiz bana plaket ve hediye çeki verdiler” dedi.

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