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Sabiha Gökçen'e Bursa'dan iki ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından verilen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri töreninde 2 ödüle layık görüldü.

Sabiha Gökçen'e Bursa'dan iki ödül

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından verilen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri töreninde 2 ödüle layık görüldü.

Bursa Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri, 7'nci kez sahiplerini buldu. Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin organizasyonu ile düzenlenen HİÇ Ödülleri, iş, siyaset ve sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi. Türkiye genelinde 12 kategoride 80'in üzerinde projenin yarıştığı ödül töreninde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, Sponsorluk İletişimi kategorisinde Sabiha Gökçen & İZEV Hayvanlar ve Biz Sosyal Sorumluluk Projesi Sponsorluğu ile ilk ödülünü kazandı. Aynı gecede Sabiha Gökçen Havalimanı milli bayramlar ve özel günlerde yaptığı etkinlikler ile Dijital PR kategorisinde Özel Gün Aktiviteleri ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, " Bizim için çok özel bir törendeyiz. İstanbul'da projelerimiz ile çok ödül alıyoruz. Ancak Bursa HİÇ ödülleri,İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak bizim için ayrıca önem arz ediyor. Çünkü bu ödül töreninin Anadolu'da bayrak taşıyıcı olduğuna inanıyorum. Burada böyle bir organizasyonun olması çok önemli. Bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

HAYAT VE BİZ PROJESİ

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle hayata geçirdiği farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz’ projesi kapsamında Roger Waters’ın Another Brick in The Wall’ şarkısı yeniden seslendirilmişti. Şarkıyı farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV'li gencin yanı sıra ünlü sanatçılar da şarkıyı seslendirmişti.

(FOTOĞRAFLI)

Sabiha Gökçen'e Bursa'dan iki ödülSabiha Gökçen'e Bursa'dan iki ödül

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