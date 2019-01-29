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Sabiha Gökçen'e dört ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:13 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen törende dört ayrı ödül aldı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen törende dört ayrı ödül aldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri?nde İZEV ile birlikte hayata geçirdiği 'Hayat ve Biz' projesiyle Medya ve Influncer ilişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde birincilik, Stratejik İletişim kategorisinde ise büyük ödülün sahibi olurken, Etkinlik Yönetiminde ise Özel Gün İletişimi kategorilerinde birincilik ödülünü kazandı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı?nın, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile hayata geçirdiği Hayat ve Biz projesi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından bu yıl 2?ncisi düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri?nde 3 ayrı kategoride ödülle buluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı ayrıca özel gün iletişiminde de birincilik ödülünün sahibi olarak toplamda 4 ödül kazandı.
"BU PROJENİN DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİNE EMİNİZ"
Ödülü İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG adına alan Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal,?Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriz bu sene İDA tarafından tam dört kez ödüllendirildi, çok mutluyuz. Türkiye?nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olarak bundan yaklaşık bir yıl önce İZEV ile birlikte 'Hayat ve Biz' projesinin ikinci ayağı olan 'Hayvanlar ve Biz' projesinin sponsoru olarak yola çıktık. Çok özel yol kat ettik. Çok fazla insana dokunduk. Projemiz 2-3 aydır katıldığı tüm yarışmalardan ödül ile dönüyor. Çok mutluyuz. İnşallah ödülleri almaya devam edeceğiz. Çünkü bu projenin çok daha iyi yerlere geleceğine eminiz. Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim? dedi.
HAYAT VE BİZ PROJESİ
İZEV'in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle hayata geçirdiği farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz? projesi kapsamında Roger Waters?ın Another Brick in The Wall? şarkısı yeniden seslendirilmişti. Şarkıyı farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV'li gencin yanı sıra ünlü sanatçılar da şarkıyı seslendirmişti.

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