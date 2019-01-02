HABER

Sabiha Gökçen’i yılbaşı tatili boyunca 455 bin yolcu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Yılbaşı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen toplam 455 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti.

Sabiha Gökçen’i yılbaşı tatili boyunca 455 bin yolcu kullandı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Yılbaşı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen toplam 455 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti.

Yapılan açıklamaya göre; yılbaşı tatilinin başladığı 28 Aralık 2018 Cuma gününden, yılbaşı tatilinin bittiği 1 Ocak 2019 Salı gününe kadar İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı 455 bin yolcu kullandı. Havalimanını kullanan yolcuların 280 bini iç hat, 175 bini ise dış hatları kullandı. Yılbaşı tatilinin başladığı ilk gün olan 28 Aralık 2018 Cuma günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 103 bin yolcu kullandı. Öte yandan yılbaşı tatili boyunca havalimanından 2 bin 945 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Sabiha Gökçen’i yılbaşı tatili boyunca 455 bin yolcu kullandı

PARTNERWhatsApp o telefonun fişini çekiyor!WhatsApp o telefonun fişini çekiyor!
Köpek, kardan köpeğe saldırmaya çalıştıKöpek, kardan köpeğe saldırmaya çalıştı
İnegöl'de temiz çevre için 'Lütfen' tabelalarıİnegöl'de temiz çevre için 'Lütfen' tabelaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

İkinci bebeklerine böyle hamile kalmış!

İkinci bebeklerine böyle hamile kalmış!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Soğuk hava barajı dondurdu

Soğuk hava barajı dondurdu

Son dakika! Fransa'dan Türkiye'ye geldiler... Yılbaşında eylem planlayan iki DEAŞ'lı yakalandı!

Fransa'dan gelmişler... Eylem hazırlığı yaparken yakalandılar!

CHP Suriyeliler tarafından Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması talep etti

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.