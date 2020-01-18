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  4. Sabiha Gökçen’in modern uyku kabinleri

Sabiha Gökçen’in modern uyku kabinleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan modern uyku kabinleri vatandaşlardan ilgi görüyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan modern uyku kabinleri vatandaşlardan ilgi görüyor. Saatlik olarak kiralanan kabinler, konforuyla da dikkat çekti.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda modern uyku kabinleri bir hafta önce hizmet vermeye başladı. Havalimanında uçuşlarını bekleyen yolcuların konforu için tasarlanan alanda kadın ve erkek bölümleri ayrı 10 kadın 18 erkek ve bir de aile kabini bulunuyor. Yolcuların yastık, battaniye, sınırsız internet ve sınırsız çay-kahve gibi ihtiyaçları da dahil saatlik 7 euro+kdv ücretiyle kiraladığı alanlara ise QR kodlarla giriş yapılıyor. Yolcuların valizlerini koyabilecekleri kendilerine özel dolapların da düşünüldüğü alanda uyku kabinlerinin içerisinde televizyondan yolculara tahsis edilmiş özel tabletlere kadar birçok şey bulunuyor. Sesten izole edilen alanda yolcuların rahat dinlenebilmeleri için kabin içerisinde ayrıca okyanus sesi bir hoparlör vasıtasıyla yolculara ulaştırılıyor.
İsteyen yolcu uçuş saatine yakın uyandırılıyor
Kabinlerde dileyen yolcular, uçuş saatlerine yakın uyandırılıyor. Kısa süre sonra ise Kepler markası aldı altında hizmete sunulan uyku kabinlerini kullanan vatandaşlara bir robot da hizmet vermeye başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer ve Kepler kurucusu Ömer Alaettinoğlu da havalimanında yeni hizmete giren uyku kabinleri hakkında bilgi verdi.
“Sabiha Gökçen’de başlayıp tüm dünyaya yayılacak”
Uyku kabinlerine yolcuların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden İSG Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, “Uzun zamandır çalıştığımız bir projeydi ama faaliyete geçmesi yaklaşık 1 haftayı buldu. Bu zaman dilimi içinde de yolcularımız oldukça yoğun bir şekilde uyku kabinlerimizi kullanmaktalar. Önümüzdeki dönemlerde de biz aslında bu artan talebi karşılamak için ilave alanları da bu kapsamda kullanmayı düşünüyoruz. Özellikle ilk hafta itibariyle çok olumlu tepkiler aldık. Sabiha Gökçen Havalimanı aynı zamanda bir transfer merkezi olduğu için de bağlantılı uçuşlar arasındaki saatleri dinlenmek için geçiren yolcular özellikle bu bölgeye çok ilgi gösterdiler. Bu proje için Türkiye ve dünyada bir ilk diyebiliriz. Fiyat, performans açısından da diğer havalimanlarıyla kıyasladığımzda çok ön plana çıkan ciddi farklılıklar gösterebilen bir alan. Hem yolculara sakin dinlenebilecekleri özel, onlara özgü alanlar oluşturmuş oluyoruz. Hem de havalimanında onlara ekstra bir konfor alanı oluşturmuş oluyoruz. Zannediyorum çok kısa zaman içinde Sabiha Gökçen’de başlayıp tüm dünyaya yayılacak olan bu projeyi birçok havalimanında görme imkanımız olacak” dedi.
“Dünyadaki farklı havalimanlarından çok büyük ilgi gördük”
Mesleği nedeniyle yaptığı uzun yolculuklar sırasında havalimanında beklemek zorunda kaldığını ve uyku kabini fikrinin bu şekilde ortaya çıktığını ifade eden Kepler kurucusu Ömer Alaettinoğlu, “Çalışma saatlerimiz çok uzundu ve çok fazla seyahat etmemiz gerekiyordu dolayısıyla bir uçak kaçırma vakası sonucunda Los Angeles Havalimanı’nda 7 saat yerde uyumak zorunda kaldım. Bunun üzerine böyle bir fikir doğmuş oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı da sağ olsun böyle bir fikrin hayata geçirilmesi konusunda hem bize yer verdi, hem destek oldu. Yaklaşık bir hafta önce bunu hayata geçirmiş olduk. Bizim 28 kişilik kapasitemiz var. Bu kabinlerin yanında yan tarafta bir dolap hizmetimiz var. Hem erkek hem kadın tarafında 3 adet tuvaletimiz, 2 adet duş alanımız var. Bir lunch alanımız var. Orada da çay kahve hizmetimizi ücretsiz olarak sunuyoruz. Dinlenme ünitelerinde farklı özelliklerimiz var. Televizyon izleme imkanı, tablet bilgisayarımız var. Uçuş bilgilerimizi canlı olarak görebiliyoruz. Her misafirden sonra bütün yastık kılıflarımız, battaniyelerimiz temizleniyor. Daha bir hafta olmasına rağmen dünyadaki farklı havalimanlarından çok büyük ilgi gördük. Yastığınızın yanında bir hoparlör var ve biz buradan bir okyanus dalgası sesi veriyoruz aynı zamanda hem bir rahatlatıcı hem bir maskeleme tekniği olarak kullanıyoruz. Misafirlerimize soruyoruz “uyandırılmak ister misiniz” diye tercih eden misafirlerimizi uyandırıyoruz ve uçaklarını kaçırmadıklarından emin oluyoruz” diye konuştu.
“Uçuş yapan insanlar için gerçekten kolaylık oluyor”
Uyku kabinini kullanan ve memnuniyetini ifade eden yolculardan Salim Emre Arslan, “Uçuşum var, yaklaşık 2-3 saat arası var, bende banklarda kalmak istemediğim için uyku kabinlerini tercih ettim. Bence Her havaalanına yapılması lazım. Banklarda birçok insan uyuyor. Şu anda herkes de görüyordur. Fiyatı bence uygun, herkesin verebileceği bir para. Uçuş yapan insanlar için gerçekten kolaylık oluyor. Çok konforlu ben beğendim. Tabletten olsun televizyondan olsun istediğim her şeye bakabiliyorum. Sabiha Gökçen yetkililerine ve projeyi hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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