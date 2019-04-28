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Sabiha Gökçen’in ödüllü sosyal sorumluluk projesi Düzce Üniversitesi’nde anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV)’ ile hayata geçirilen ödüllü sosyal sorumluluk projesi “Hayvanlar ve Biz” projesini öğrencilere anlattı.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV)’ ile hayata geçirilen ödüllü sosyal sorumluluk projesi “Hayvanlar ve Biz” projesini öğrencilere anlattı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile “Hayat ve Biz” çatısı altında hayata geçirdiği “Hayvanlar ve Biz “projesinin öncesini ve sonrasını Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine anlattı. “Halkla İlişkilerin Görünen yüzü: Kurumsal Sosyal Sorumluluk” etkinliğinde Gölyaka Meslek Yüksekokulu kampüsünde öğrencilerle bir araya gelen Canan Soysal, öğrencilere kurumsal iletişim üzerine tecrübelerini aktardı. Ayrıca konferans öncesinde öğrencilerin hazırlamış ve sergi salonunda sergilenen sosyal sorumluluk projelerini gezerek bilgi aldı. Konferans sonunda açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Çok önemli bir günde Düzce Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldik. Gündemimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleriydi. Bugün hem onların birbirinden değerli sosyal sorumluluk projelerini dinleme fırsatı buldum hem de kendi sosyal sorumluluk projemizi onlara anlatma fırsatı bulduk. Çok özel bir gündü. Bize çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Projenin tanıtım filmini kendileri işitme dili ile çok güzel bir versiyon yapmışlar. Onu da beğenerek izledik. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksek Okulu’nun birçok projesine seve seve katıldık. Bundan sonra da onlara destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz sadece İstanbul’un değil, İstanbul’un çevresindeki illerin de havalimanıyız. Gençlerin projelerine bölgenin lider havalimanı olarak desteklemek bizim için de bir misyon“ dedi. Konuşması sonrasında Canan Soysal’a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.

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