Sabiha Sertel: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk profesyonel kadın gazetecisi

Sabiha Sertel'in Selanik'te başlayan hayatı daha sonra İstanbul, eğitim için gittiği New York ve sonrasında yine İstanbul'da sürdü. Sahibi oldukları Tan Gazetesi ve Matbaası'nın "komünizm propagandası yaptıkları" iddiasıyla, 4 Aralık 1945'te bir grup genç tarafından basılıp yağmalanmasına kadar...

Sabiha Sertel, Türkiye Cumhuriyeti'nde gazeteciliği meslek olarak benimsemiş ilk kadın yazardı. Eşi Zekeriya Sertel ile birlikte çıkardıkları gazete ve dergilerde, yeni cumhuriyetin demokratik reformlarının gerçekleşmesi, basın özgürlüğü, kadın hakları, sınıf bilincinin oluşması ve toplumun her kesiminin bilinçlenmesi için çetin bir mücadele yürüttü.

2015'te Türkçe olarak yeniden basılan kitap, son olarak ABD vatandaşı torunu Tia O'Brien ve kardeşinin torunu Nur Deriş öncülüğünde ve editörlüğünde, yıllar süren çalışmalar sonucu Ekim ayında İngilizce olarak "The Struggle for Modern Turkey: Justice, Activism and a Revolutionary Female Journalist" (Modern Türkiye Mücadelesi: Adalet, Aktivizm ve Devrimci bir Kadın Gazeteci) ismiyle yayımlandı.

Tia O'Brien ve Nur Deriş kitabı yazım sürecini, ve hem bir gazeteci hem de bir "büyükanne" olarak Sabiha Sertel'i anlattı:

Sabiha Sertel'in otobiyografisini okuduğunuzda *ilk ne**ler* *hissettiniz**?*

Tia O'Brien**:* Onu çalışan ve daha önce görüştüğüm ABD'li akademisyenler sayesinde onun önemli ve öncü bir kadın olduğunu biliyordum. Türkçe bilmiyorum ve kitabın İngilizce'ye çevrilmesini isteme sebebim şu; ben aslında o zamana kadar büyükannemi 'bulamamıştım'. Bu kitapla aslında onu arıyordum. Etrafında esrarlı, gizemli, sır dolu bir hava vardı, ve onu kendi sesinden tanımak istedim. Annem, büyükbabam Zekeriya Sertel'in anılarını İngilizce'ye çevirmişti. Ama Roman Gib*i'yi çevirmesini istediğimde "Hayır" demiş, bunun çok siyasi bir otobiyografi olduğunu, ilginç bulmayacağımı söylemişti. Akademisyenlerse kitabın kesinlikle İngilizce'ye çevrilmesi gerektiğini söylediler. İşe koyulduk ve ilk sayfaların çevirisi geldiğinde afalladım.