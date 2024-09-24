Sabıkalı bakımevinde yeni skandal! Görüntüler dehşete düşürdü: Küçük kızın kolları ve bacakları bağlandı, ağzı kapatılmaya çalışıldı

Dehşete düşüren görüntüler Otizmli Hüseyin'in ölümünden ihmal şüphesi bulunan bakımevinden... İstanbul'da yaşayan 6 yaşındaki Bahar, otizmli, epilepsi hastası ve işitme engelli. Yaklaşık 1 yıldır o bakımevinde yaşıyor. Bahar'a müdahale edilirken çekilen görüntüler kan dondurdu.

GERÇEK FARKLI ÇIKTI

Aile bir süredir kötü muameleden şüpheleniyordu. Bakımevi yetkilileriyle konuştular. Gerçeğin anlatılan gibi olmadığını görüntüler ortaya koydu.

"RÜYALARIMDA BENDEN YARDIM İSTİYORDU"

EKOL TV'nin haberine göre Bahar'ın annesi, "Çığlık atıyordu, elleri bağlı, ayakları bağlı. Gördüm şok oldum dayanamadım. Bir anne için zor bir görüntü. Sürekli Bahar rüyalarıma geliyor benden yardım istiyordu" açıklamasını yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bakımevi yetkilileri, videoda görülen iki kişi ve videoyu çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da süreci takip ediyor.