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Sabıkalı hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

MERSİN'de hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan L.G.

Sabıkalı hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasından yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan L.G. (38) adlı kadın, bir evden değerli eşya çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan L.G. polis tarafından gözaltına alınırken, yanında bulunan A.T (41) aranıyor.
Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki eve hırsızlık için giren iki kişi, değerli eşyaları aldıktan sonra çıktı. Bu sırada binanın güvenlik kamerası, iki şüphelinin giriş çıkışını saniye saniye kaydetti. Ev sahipleri gelip olayı fark edince durumu, polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, L.G. ve A.T.'nin kimliğini belirledi.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Harekete geçen ekipler, L.G.'yi Tarsus ilçesinde yakalayarak gözaltına aldıktan sonra Mersin'e getirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan L.G.'nin hırsızlıktan birçok sabıkasının olduğu, 2 yıl önce girdiği cezaevinden Mayıs ayında çıktığı saptandı.
İfadesi alınan L.G., adliyeye götürülürken, eliyle yüzünü kapatarak, "Bir suçum yok. Ben yapmadım" dedi. Mahkemeye çıkarılan L.G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer hırsızlık zanlısı A.T. ise polis tarafından aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Sabıkalı hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasından yakalandıSabıkalı hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasından yakalandıSabıkalı hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasından yakalandı

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