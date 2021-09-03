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  4. Sabıkası kabarık iki zanlının sorumsuzluğu genç kadının sonu oldu

Sabıkası kabarık iki zanlının sorumsuzluğu genç kadının sonu oldu

03.09.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da otomobille polisten kaçan şüphelilerin akaryakıt istasyonu önünde çarptığı 24 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, kendisi de yaralanan sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K.’nın 35 ayrı suç kaydı bulunduğu ve bunlardan 6’sından aranması olduğu, Ü.B.’nin ise 27 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alemdar Mahallesi’nde devriye görevindeki motosikletli yunus timlerini gören İ.K. (35) ve arkadaşı Ü.B. kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerine silah çeken şahıslar, ara sokaklara girerek kaçmaya devam etti.

FECİ KAZA

Yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra araç, Mudanya Yolu caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde işe gitmek için servis bekleyen İrem Ö.’ye (24) çarptı. Talihsiz kadın otomobille bariyer arasında sıkışarak yaralanırken, kazayı gören istasyon görevlileri hemen kadının yanına koştu. İki bacağında kırıklar olduğu öğrenilen kadını sıkıştığı yerden çıkaran görevliler, otomobildeki şahıslara da yardım etmek istedi. Şahıslardan biri yardım için kapıyı açan istasyon görevlisine silah doğrulttu. Silahı gören motosikletli yunus polisi olaya müdahale ederek, şahsı etkisiz hale getirdi. Olay sonrası istasyona çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte plakalar ele geçirildi. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALIŞANLAR YARDIMA KOŞTU

Yaralı kadının yardımına koşan istasyon görevlileri Feridun Sevim ve Hasan Ay, "Araç son sürat geldi ve kadına çarparak demir bariyerlerin arasına sıkıştırdı. Bizde koşarak yardım etmeye gittik. Kadını sıkıştığı yerden çıkartıp yere yatırdık. Bacakları kırıktı. Araçtakilere yardım etmek için kapıyı açtığımızda içlerinden biri bize silah doğrulttu. O esnada diğer tarafta bulunan polis şahsın bileğini bükerek silahı aldı. O sırada diğer polisler geldi ve şahısları aldılar. Olan gencecik kadına oldu" ifadelerini kullandılar.

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında şüphelilerden İ.K.’nın 35 ayrı suç kaydı bulunduğu ve bunlardan 6’sından aranması olduğu, Ü.B.’nin ise 27 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yaralanan İrem Ö.’nün ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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