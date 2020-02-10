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"Sabine" kasırgası Almanya'da hayatı felç etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Almanya’da Sabine kasırgası nedeniyle demiryolu seferleri yapılamadı, uçuşlar iptal oldu, okullar tatil edildi.

Henüz can kaybı yaşanmazken en az iki kişi ağır yaralı.Almanya’da Sabine kasırgası nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ülke çapında tüm şehirlerarası tren seferlerinin saat 10.00'a kadar iptal edildiğini duyurdu. DB'den yapılan açıklamada oluşan zararın tespitine göre güzergahların yeniden parça parça ulaşıma açılacağı kaydedildi. Tren seferlerindeki gecikmelerin pazartesi tüm güne yayılması bekleniyor. DB'den bir sözcü zarar tespit çalışmalarında helikopterlerin de kullanılacağını söyledi. Birçok özel demiryolu şirketi de bugün tren seferlerini iptal etti.

Kasırga eğitim ve öğretim hayatını da etkiledi. Kuzey Ren- Vestfalya'nın yanı sıra Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinin birçok bölgesinde okullar tatil edildi.

Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısındaki kentleri Hamburg ve Bremen'de su seviyesinin yükselmesi bekleniyor. İki kentte pazartesi öğleden sonra için sel tehlikesi alarmı verildi.

Uçuşlar iptal oldu

Kasırga Almanya'da hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda 190 iniş ve kalkış iptal oldu. Münih'te ise planlanan binden fazla uçuştan 420'sinin iptal edildiği gelen bilgiler arasında. Münih Havalimanı'nı kullanan başlıca havayolu şirketlerinden Lufthansa saat 13.00'e kadar tüm kıta uçuşlarını, saat 14.00'e kadar da tüm kıtalararası uçuşlarını iptal etti. Eurowings Havayolları da Almanya genelinde hemen hemen tüm seferlerini iptal etme kararı almıştı.

Düsseldorf Havalimanı'ndan Berlin, Münih ve Viyana'ya uçuşlar yapılamazken Lizbon, Amsterdam, Fuerteventura seferlerinde biniş işlemlerinin (boarding) planlandığı gibi yapıldığı belirtiliyor. Köln'de Leipzig, Milan ve Hamburg'a uçuşlar iptal edildi. Buna karşılık Londra, Barcelona ve Manchester'a uçuşların planlandığı gibi yapılması bekleniyor.

Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde de otobanların devrilen ağaçlar nedeniyle kısmen trafiğe kapatıldığı gelen bilgiler arasında.

Bir kişinin durumu kritik

Saarbrücken'de bir hastanenin otoparkında devrilen ağacın altında kalan iki kadın ağır yaralandı. Bir kadının ölüm tehlikesi bulunduğu belirtiliyor. Padernborn'da ise ormanlık bir arazide kasırganın uçurduğu bir ağaç dalının başına çarpması sonucunda 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) kasırganın hızını saatte 130 kilometreye çıkartabileceği tahmininde bulunuyor. Kasırganın ağaçları kökünden sökmesi, çatıları uçurması ve binalara zarar vermesi bekleniyor.

Dpa, AFP, Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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