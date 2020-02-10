"Sabine" kasırgası Almanya'da hayatı felç etti

Henüz can kaybı yaşanmazken en az iki kişi ağır yaralı.Almanya’da Sabine kasırgası nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ülke çapında tüm şehirlerarası tren seferlerinin saat 10.00'a kadar iptal edildiğini duyurdu. DB'den yapılan açıklamada oluşan zararın tespitine göre güzergahların yeniden parça parça ulaşıma açılacağı kaydedildi. Tren seferlerindeki gecikmelerin pazartesi tüm güne yayılması bekleniyor. DB'den bir sözcü zarar tespit çalışmalarında helikopterlerin de kullanılacağını söyledi. Birçok özel demiryolu şirketi de bugün tren seferlerini iptal etti.

Kasırga eğitim ve öğretim hayatını da etkiledi. Kuzey Ren- Vestfalya'nın yanı sıra Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinin birçok bölgesinde okullar tatil edildi.

Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısındaki kentleri Hamburg ve Bremen'de su seviyesinin yükselmesi bekleniyor. İki kentte pazartesi öğleden sonra için sel tehlikesi alarmı verildi.

Uçuşlar iptal oldu

Kasırga Almanya'da hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda 190 iniş ve kalkış iptal oldu. Münih'te ise planlanan binden fazla uçuştan 420'sinin iptal edildiği gelen bilgiler arasında. Münih Havalimanı'nı kullanan başlıca havayolu şirketlerinden Lufthansa saat 13.00'e kadar tüm kıta uçuşlarını, saat 14.00'e kadar da tüm kıtalararası uçuşlarını iptal etti. Eurowings Havayolları da Almanya genelinde hemen hemen tüm seferlerini iptal etme kararı almıştı.