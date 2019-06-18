HABER

Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde filografi sanatını öğrenen kadınlar, yaptıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.Vatandaşların meslekî ve sosyal gelişimine katkı sağlamak maksadıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan kursiyerler, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda açtıkları filografi sergisi ile ziyaretçileri büyüledi.

Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde filografi sanatını öğrenen kadınlar, yaptıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.
Vatandaşların meslekî ve sosyal gelişimine katkı sağlamak maksadıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan kursiyerler, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda açtıkları filografi sergisi ile ziyaretçileri büyüledi. Hat sanatı, müzik âletleri, çeşitli amblemler ve çiçeklerin konu edildiği serginin açılışında konuşan kurs hocası Nâgihan Karyağmaz, kendisinin de OSMEK kurslarından yetiştiğini söyledi.
Kursiyerleri ile birlikte omuz omuza vererek güzel bir işe imza attıklarını belirten Karyağmaz, “Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatını, yıl boyunca Seyyid Usûl ve Soğanlı Kültür Merkezi’nde kursiyerlerimize öğrettik. Kadınlarımız bu süreçte sosyalleşme imkanı bularak, hem meslek öğrendiler, hem de terapi gördüler. En önemlisi kendilerini değerli hissettiler. 120 saat modüllü eğitimimizde üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubu ve cinsiyetten kursiyer bulunuyor. Çoğunun hobi amaçlı geldiği kursta, çalışmalarını başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını alıyor. Aynı zamanda kursiyerlerimiz el emekleri ile aile bütçelerine katkı sağlıyor” dedi.
Stres atmak maksadıyla filografi kursuna geldiğini ifade eden 60 yaşındaki Şerife İlçin ise, “Arkadaşımın tavsiyesiyle hobi olarak başladığım eğitimim, sergiyle taçlandı. Filografi her hanımın yapabileceği, mutlu olacağı bir sanat. Her tabloya başlarken duyulan heyecan ve sonrasında ortaya çıkan eserin verdiği mutluluk tarifsiz. Sanatla uğraşmanın yaşı olmaz. Kimse evde boş oturmasın. Önümüzdeki dönemde inşallah rölyef kursuna başlayacağım. Belediye bünyesinde açılan kurslara herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Açılış kurdelâsının kesilmesinin ardından sergiyi gezen kursiyerler, sergi sonunda kendilerine böyle bir fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı

Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Mursi için gıyabi cenaze namazıMursi için gıyabi cenaze namazı
Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldıKolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.