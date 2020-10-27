Sabri Sarıoğlu’ndan, olay yaratan Fatih Terim sözleri!

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcusu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı yönetime transfer konusunda sert eleştirilerde bulundu.
Şu sıralar yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan efsane isim, Fatih Terim’e destek çıkarak; “Fatih Hoca transfer istedi, olmadı. Bazen yöneticilerin erken konuşmaları dezavantaj yaratıyor. Bazı yöneticiler transfer döneminin başında çıktı 'Galatasaray'da transfer bitmez' ve 'Transfer olacak' diyerek taraftarı beklentiye soktu. Hoca da ister istemez o beklenti içerisinde oldu. Transferler gerçekleşmediğinde ister istemez bir tepki içerisinde oluyorsunuz. Oyuncu satışı da gerçekleştiremediler. Bu yüzden de sıkıntı yaşadılar. Bu yüzden transfer olmadı.” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki şansını da değerlendiren Sarıoğlu, “Galatasaray gerekli kadro kalitesine sahip. Fatih Hoca da elindeki kadroyu iyi kullanabilmek noktasında en iyi hocalardan biri. Galatasaray'ın da bunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum.” diyerek Galatasaray'ın şu anki performansını eleştirdi. Galatasaraylı taraftarlar tarafından adeta bombardımına tutulan Sabri Sarıoğlu başka bir açıklama yapmadı.
Galatasaray'da top koşturduğu dönemde Fatih Terim ile arasının çok iyi olduğu bilinen Sabri Sarıoğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada infial yarattı. Fatih Terim'in her dönem yanında olan Sabri'nin şu an yaptığı eleştiriye anlam veremeyen Galatasaray taraftarı şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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