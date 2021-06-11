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Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını hızlı verdi! İşte güzel ismin son hali

11.06.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 2010 yılında pilot sevgilisi Yağmur Sarıoğlu ile hayatını birleştirmişti. 3 kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda 3. çocuğunu kucağına alan Sarıoğlu, eski formuna kavuştu.

2010 yılında evlenen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu’nun fit hali göz kamaştırdı. 3 çocuk annesi olan Sarıoğlu, kısa süre önce aldığı doğum kilolarından kurtularak eski formuna geri döndü. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı fotoğraf ile oğullarının 9 aylık olduğunu müjdeleyen Yağmur Sarıoğlu, verdiği kilolar ile dikkat çekti.

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu eski formuna kavuştu!

2010 yılında evlenen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda 3. çocuğunu dünyaya getirmişti.

'Saran' adını verdiler

'Saran' adını verdiler
Sarıoğlu çifti, oğullarına ise 'Saran' ismini verdiler. Sosyal medyadan yayınladıkları fotoğrafa ise 'Tanıştırayım, küçük oğlumuz Saran' notunu düştü.

'3 çocuklu ilk tatilim'

'3 çocuklu ilk tatilim'
Minik oğlu Saran ile sık sık fotoğraf yayınlayan Sarıoğlu, bu fotoğrafını ise '3 çocuklu ilk tatilim' notuyla yayınladı.
Sarp, Sare ve Saran isminde 3 çocuk annesi olan pilot Sarıoğlu, doğal güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Doğum hediyesi ile çok konuşulmuştu

Doğum hediyesi ile çok konuşulmuştu
Öte yandan Sabri Sarıoğlu, 3. çocuğunu dünyaya getiren eşine doğum hediyesi olarak 2.5 milyon TL’lik Porsche Panarema almasıyla çok konuşulmuştu.

Doğum kilolarından kurtuldu

Doğum kilolarından kurtuldu
Geçtiğimiz günlerde oğlu Saran ile objektif karşısına geçen Yağmur Sarıoğlu, oğlunun 9 aylık olduğunu müjdelerken verdiği doğum kilolarını ise gözler önüne serdi.

Güzelliği ile göz kamaştırdı

Güzelliği ile göz kamaştırdı
Sarıoğlu'nun beyaz elbisesi verdiği pozuna ise kısa süre içerisinde binlerce beğeni yapıldı.
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