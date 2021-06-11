Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını hızlı verdi! İşte güzel ismin son hali

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu, üçüncü kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşarken, pilot Yağmur Sarıoğlu sosyal medya paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü. Üçüncü doğumundan sonra kilo alan Sarıoğlu, Instagram paylaşımları ile aldığı kilolardan kurtulduğunu gösterdi. İşte Türk futbolu için önemli bir yere sahip olan Sabri Sarıoğlu’nun eşinin son hali!