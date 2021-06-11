Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını hızlı verdi! İşte güzel ismin son hali

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu, üçüncü kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşarken, pilot Yağmur Sarıoğlu sosyal medya paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü. Üçüncü doğumundan sonra kilo alan Sarıoğlu, Instagram paylaşımları ile aldığı kilolardan kurtulduğunu gösterdi. İşte Türk futbolu için önemli bir yere sahip olan Sabri Sarıoğlu’nun eşinin son hali!
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından hızla kurtuldu!
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu eski formuna kavuştu!
2010 yılında evlenen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda 3. çocuğunu dünyaya getirmişti.
'Saran' adını verdiler
Sarıoğlu çifti, oğullarına ise 'Saran' ismini verdiler. Sosyal medyadan yayınladıkları fotoğrafa ise 'Tanıştırayım, küçük oğlumuz Saran' notunu düştü.
Sarp, Sare ve Saran isminde 3 çocuk annesi olan pilot Sarıoğlu, doğal güzelliği ile göz kamaştırıyor.
Doğum hediyesi ile çok konuşulmuştu
Öte yandan Sabri Sarıoğlu, 3. çocuğunu dünyaya getiren eşine doğum hediyesi olarak 2.5 milyon TL’lik Porsche Panarema almasıyla çok konuşulmuştu.
Pilot Yağmur Sarıoğlu'nun son haline beğeni yağdı!
Geçtiğimiz günlerde oğlu Saran ile objektif karşısına geçen Yağmur Sarıoğlu, oğlunun 9 aylık olduğunu müjdelerken verdiği doğum kilolarını ise gözler önüne serdi.
Sarıoğlu'nun beyaz elbisesi verdiği pozuna ise kısa süre içerisinde binlerce beğeni yapıldı.
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