Sabri Uzun gözaltına alındı!

Eski \u0130stihbarat Daire Ba\u015fkan\u0131 Sabri Uzun, "Cumhurba\u015fkan\u0131na hakaret, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc propagandas\u0131 yapmak ve \u00f6rg\u00fcte yard\u0131m" su\u00e7lar\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\nUzun'un Ankara Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Organize Su\u00e7larla \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde sorgusu s\u00fcr\u00fcyor.PARTNEREn \u00e7ok zengin bu kentte!D-100'deki feci kazan\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Hastal\u0131\u011f\u0131na \u00e7are ararken bir de maa\u015f\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum