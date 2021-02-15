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Sabri Uzun’a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis

15.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle Uzun hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açmıştı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle Uzun hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açmıştı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davaya sanık Uzun ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Uzun, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Paylaşımda bulunmam anayasal hakkımdır, beraatımı talep ediyorum" dedi.
Sanık Uzun’un avukatı Ümit Kara, suça konu paylaşımın 2013’deki bir olaya ilişkin olduğunu, bu tarihte de Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı değil, Başbakan olduğunu söyledi. Kara, müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın ise, "Sanıktan şikayetimiz devam etmektedir. Tweet paylaşımının kastı müvekkilimizi küçük düşürmektir. Onur ve haysiyetini incitici mahiyettedir. Dolayısıyla suç oluşmuştur. Sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Uzun’un "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı yapılan savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Uzun’a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki cezayı erteledi.

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