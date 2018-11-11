OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı'nda kurulan zipline sistemiyle su üzerinden geçen gençler hem heyecanlı anlar yaşıyor hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Düziçi Belediyesi tarafından Sabun Çayı'nın aktığı vadinin iki yakası arasına kurulan çelik halatlar üzerinde yapılan sistem, özellikle gençlerin yeni eğlencesi oldu. Vadide kurulan tesiste gençler çelik halatlar üzerinden bir yakadan diğer yakaya havadan kayarak ilerliyor.

Vadinin üzerinden geçen gençler heyecanlı anlar yaşarken, eşsiz manzaranın da tadını çıkarma şansı buluyor.

Osmaniye Korkutata Üniversitesi öğrencisi Kübra Can, hafta sonunu iyi değerlendirmek adına hem bölgeyi görmek hem de zipline sistemini denemek için Düziçi'ne geldiklerini söyledi.

Bölgenin muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu dile getiren Can, "Karadeniz'de görmeye alıştığımız şeyleri burada da görebilmek bizi çok mutlu etti. Zipline sistemini ilk kez denedim. Adrenalin, macera anlatılmaz bir şey." dedi.

Canan Arı da bölgeye yeni kazandırılan sistemin özellikle gençlerin büyük beğenisini topladığını anlatarak, "Zaten gençlerin aradığı şey heyecan. Bu sistem de fazlasıyla karşılıyor. Başlarda korktum ama sonra çok eğlendim. Hatta çektiğim videoları akrabalarıma, arkadaşlarına gönderdim. Herkesin bunu denemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Onur Taş da ilk kez denediği sistemi çok sevdiğini ve bundan sonra sık sık bu adrenalini yaşayacağını belirtti.

