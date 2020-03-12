Sabun koronavirüsü nasıl yok eder?

Koronavirüs salgını dünyada can almaya devam ediyor. ABD’de yeni tip koronavirüs olan Covid-19 vaka sayısı ise 1000’i aştı. Vaka sayısı arttıkça halktaki panikte durdurulamaz biçimde artıyor. Koronavirüsten korunmanın en etkili ve en ucuz yolu ise sabunlu suyla el yıkamak.

Koronavirüs (Covid-19), soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıkları genelde ellerimizden yayılır. Hasta olan biriyle el sıkışmak veya viral parçacıkların yapışmasıyla hastalık kapabilirsiniz. Eller ise bu tip virüsler için yapışkan tuzaklar gibidir. Virüs yapışan elimizi yüzümüze sürersek, direkt olarak virüsü kapılır. Ancak virüs bulaşmış elimizi etkili bir şekilde yıkarsak, o virüs vücuttan atılır. Bu yüzden eller, Covid-19’a karşı verilen savaşın ön saflarıdır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) elleri temizlemenin en iyi yolunun sabunlu su ile yıkamak olduğu vurgusu yapar. Sabun veya suya ulaşamadığınız durumlarda ise, en az %60 alkol içeren el dezenfektanı kullanılmasını öneriyor. Uzmanlar bu iki yöntem dışındaki yolların aynı etkiye sahip olmadığını belirtiyor. Özellikle hijyenik jellerin etkisiz olduğunun altı çiziliyor.