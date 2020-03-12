HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sabun koronavirüsü nasıl yok eder?

Sabun koronavirüsü nasıl yok eder?

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs ortaya çıktığı günden itibaren bilim insanları ve uzmanlar kişisel hijyenin, özellikle el yıkamanın önemine vurgu yaptı. ABD’li bir kimya profesörü ilse yaptığı açıklamayla, sabunun koronavirüsü yok ettiğini söyledi.

Sabun koronavirüsü nasıl yok eder?

Koronavirüs salgını dünyada can almaya devam ediyor. ABD’de yeni tip koronavirüs olan Covid-19 vaka sayısı ise 1000’i aştı. Vaka sayısı arttıkça halktaki panikte durdurulamaz biçimde artıyor. Koronavirüsten korunmanın en etkili ve en ucuz yolu ise sabunlu suyla el yıkamak.

Koronavirüs (Covid-19), soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıkları genelde ellerimizden yayılır. Hasta olan biriyle el sıkışmak veya viral parçacıkların yapışmasıyla hastalık kapabilirsiniz. Eller ise bu tip virüsler için yapışkan tuzaklar gibidir. Virüs yapışan elimizi yüzümüze sürersek, direkt olarak virüsü kapılır. Ancak virüs bulaşmış elimizi etkili bir şekilde yıkarsak, o virüs vücuttan atılır. Bu yüzden eller, Covid-19’a karşı verilen savaşın ön saflarıdır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) elleri temizlemenin en iyi yolunun sabunlu su ile yıkamak olduğu vurgusu yapar. Sabun veya suya ulaşamadığınız durumlarda ise, en az %60 alkol içeren el dezenfektanı kullanılmasını öneriyor. Uzmanlar bu iki yöntem dışındaki yolların aynı etkiye sahip olmadığını belirtiyor. Özellikle hijyenik jellerin etkisiz olduğunun altı çiziliyor.

iStock-472180797

SABUN VİRÜSÜ NASIL YOK EDİYOR?

New South Wales Üniversitesi'nden kimya profesörü Palli Thordarson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Elleri sabunlu suyla yıkadığınızda sadece virüsleri vücudunuzdan atmıyorsunuz diyen Profesör Thordarson, aynı zamanda sabunlu suyla el yıkamanın virüsleri etkisiz hale getirdiğini söyledi. Profesör Thordarson paylaşımında, sabunlu suyla el yıkamaya “bir binayı yıkıp, tüm tuğlaları parçalayan bir yıkım ekibi” benzetmesinde bulundu.

Sabunlu suyla ellerinizi yıkarken zararsız virüs parçaları suyla birlikte akar gider. Ama bu virüsü etkisiz hale getirmek için mutlaka 20 saniyeden uzun ellerinizi sabunlu suyla ovalamanız gerektiğinin altını çiziyor. Alkol oranı yüksek el dezenfektanları da aynı işi görür. Sabunla benzer şekilde işleyen el dezenfektanının etkili olması için yüksek alkol konsantrasyonuna ihtiyaç vardır. Yüksek alkollü el dezenfektanı virüsleri öldürür ancak cildinize de zarar verebilir.

"ANTİBAKTERİYEL SABUNA İHTİYACINIZ YOK!"

Antibakteriyel etiketiyle satılan sabunlar hakkında da konuşan Profesör, “sabun virüsü yok etmek için en etkili yöntem, antibakteriyel sabuna ihtiyacınız yok.” dedi. Kimya profesörü, basit bir sabunla, etkili ve uzun süre ellerin yıkandığında virüsten korunabileceğini söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Koronavirüs en çok onları etkiliyor!Koronavirüs en çok onları etkiliyor!
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
coronavirüs koronavirüsten koruma yolları Koronavirüs temizliği

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Elazığ'da riskli bölge ilanı! Karar Resmi Gazete'de

Elazığ'da riskli bölge ilanı! Karar Resmi Gazete'de

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

İstanbul'da marketlerde yoğunluk! Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

İstanbul'da marketlerde yoğunluk! Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt

'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs panik atak ve takıntıyı artırıyor

Koronavirüs en çok onları etkiliyor!

Koku alamama nedenleri arasında beyin hastalıkları da var!

Koku alamamanızın altındaki neden o olabilir!

Böbrek hastalığını önlemek için tuzu azaltın!

Türkiye'de her 7 kişiden 1'i bu hastalıkla savaşıyor!

Evde kolonya nasıl yapılır? Koronavirüse karşı evde kolonya yapımı araştırılıyor!

Evde kolonya nasıl yapılır?

Batman'da umre dönüşü koronavirüs hareketliliği

Batman'da koronavirüs hareketliliği! 3 kişi gözlem altında

Koronavirüsten ellerinizi düzgün yıkayarak korunabilirsiniz

Bu yöntem tüm hastalıklar gibi koronavirüsten de koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.