Sabun koronavirüsü nasıl yok eder?

New South Wales Üniversitesi'nden kimya profesörü Palli Thordarson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Elleri sabunlu suyla yıkadığınızda sadece virüsleri vücudunuzdan atmıyorsunuz diyen Profesör Thordarson, aynı zamanda sabunlu suyla el yıkamanın virüsleri etkisiz hale getirdiğini söyledi. Profesör Thordarson paylaşımında, sabunlu suyla el yıkamaya “bir binayı yıkıp, tüm tuğlaları parçalayan bir yıkım ekibi” benzetmesinde bulundu.

1/25 Part 1 - Why does soap work so well on the SARS-CoV-2, the coronavirus and indeed most viruses? Because it is a self-assembled nanoparticle in which the weakest link is the lipid (fatty) bilayer. A two part thread about soap, viruses and supramolecular chemistry #COVID19 pic.twitter.com/OCwqPjO5Ht