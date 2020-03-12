Sabun koronavirüsü nasıl yok eder?

Koronavirüs salgını dünyada can almaya devam ediyor. ABD’de yeni tip koronavirüs olan Covid-19 vaka sayısı ise 1000’i aştı. Vaka sayısı arttıkça halktaki panikte durdurulamaz biçimde artıyor. Koronavirüsten korunmanın en etkili ve en ucuz yolu ise sabunlu suyla el yıkamak.
Koronavirüs (Covid-19), soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıkları genelde ellerimizden yayılır. Hasta olan biriyle el sıkışmak veya viral parçacıkların yapışmasıyla hastalık kapabilirsiniz. Eller ise bu tip virüsler için yapışkan tuzaklar gibidir. Virüs yapışan elimizi yüzümüze sürersek, direkt olarak virüsü kapılır. Ancak virüs bulaşmış elimizi etkili bir şekilde yıkarsak, o virüs vücuttan atılır. Bu yüzden eller, Covid-19’a karşı verilen savaşın ön saflarıdır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) elleri temizlemenin en iyi yolunun sabunlu su ile yıkamak olduğu vurgusu yapar. Sabun veya suya ulaşamadığınız durumlarda ise, en az %60 alkol içeren el dezenfektanı kullanılmasını öneriyor. Uzmanlar bu iki yöntem dışındaki yolların aynı etkiye sahip olmadığını belirtiyor. Özellikle hijyenik jellerin etkisiz olduğunun altı çiziliyor.
New South Wales Üniversitesi'nden kimya profesörü Palli Thordarson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Elleri sabunlu suyla yıkadığınızda sadece virüsleri vücudunuzdan atmıyorsunuz diyen Profesör Thordarson, aynı zamanda sabunlu suyla el yıkamanın virüsleri etkisiz hale getirdiğini söyledi. Profesör Thordarson paylaşımında, sabunlu suyla el yıkamaya “bir binayı yıkıp, tüm tuğlaları parçalayan bir yıkım ekibi” benzetmesinde bulundu.
1/25 Part 1 - Why does soap work so well on the SARS-CoV-2, the coronavirus and indeed most viruses? Because it is a self-assembled nanoparticle in which the weakest link is the lipid (fatty) bilayer. A two part thread about soap, viruses and supramolecular chemistry #COVID19 pic.twitter.com/OCwqPjO5Ht— Palli Thordarson (@PalliThordarson) March 8, 2020
Sabunlu suyla ellerinizi yıkarken zararsız virüs parçaları suyla birlikte akar gider. Ama bu virüsü etkisiz hale getirmek için mutlaka 20 saniyeden uzun ellerinizi sabunlu suyla ovalamanız gerektiğinin altını çiziyor. Alkol oranı yüksek el dezenfektanları da aynı işi görür. Sabunla benzer şekilde işleyen el dezenfektanının etkili olması için yüksek alkol konsantrasyonuna ihtiyaç vardır. Yüksek alkollü el dezenfektanı virüsleri öldürür ancak cildinize de zarar verebilir.
Antibakteriyel etiketiyle satılan sabunlar hakkında da konuşan Profesör, “sabun virüsü yok etmek için en etkili yöntem, antibakteriyel sabuna ihtiyacınız yok.” dedi. Kimya profesörü, basit bir sabunla, etkili ve uzun süre ellerin yıkandığında virüsten korunabileceğini söylüyor.
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