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Sabuncubeli Tüneli'nde TIR yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

İZMİR ile Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.  İzmir- Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir TIR'da, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sabuncubeli Tüneli'nde TIR yangını

İZMİR, (DHA)- İZMİR ile Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen TIR'da çıkan yangın,
itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
İzmir- Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir TIR'da, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tünel, önlem amaçlı araç geçişine kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Araçta hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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