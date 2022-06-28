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Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

28.06.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç beyazlaması, genetik faktörlerden dolayı olduğu gibi yaşa bağlı da ortaya çıkabilir. Belli bir yaştan sonra saç diplerinde parlamaya başlayan beyaz kıllar, kimileri için çok sinir bozucu. Uzun yıllardır beyazlayan saçları boyayarak kapatıyoruz. Kimyasal içeriklerle dolu boyaları saç diplerine sürmektense, dünya çapında Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina’nın beyaz saçları yok ettiği öne sürülen doğal yağları denemek isteyebilirsiniz.

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Üniversitelerde ders olarak okutulan İbn-i Sina, onlarca belki de yüzlerce farklı şikayet için bulduğu doğal otlarla şifa dağıttı. Biriktirdiği bilgilerini kaleme alarak günümüze kadar ulaşmasını sağlayan İbn-i Sina’nın 16 yaşındayken başladığı serüveninden en çok dikkat çeken önerilerinden biri de saç beyazlaması ile ilgili olanı!

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BEYAZ SAÇA İBN-İ SİNA REÇETESİ

Yaptığı çalışmalarla tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, birçok rahatsızlığa olduğu gibi beyaz saç için de çeşitli önerilerde bulunmuştur. Kimyasal dolu boyaları kullanmak yerine İbn-i Sina’nın doğal önerileri sayesinde beyaz saça veda edebilirsiniz.

KATRAN

Katran, Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişir. Katran doğadan gelen mucizevî bir bitkidir. Dahili ve harici kullanım ile birçok faydasının görüldüğü katran yağı son derece etkili bir yöntemdir. En önemli başat özelliği antiseptik, antiparaziter, antibakteriyeldir.

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ÇÖREK OTU YAĞI

Türk mutfağında sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının pek çok faydası bulunuyor. Vücuttaki birçok sisteme iyi gelen ve hastalıklarla mücadelede rol oynayan çörek otu ve çörek otu yağına talep de gün geçtikçe artıyor.

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YABANİ ZEYTİNYAĞI (DELİCE)

Delice zeytinyağı, doğal yollardan üretilen organik bir zeytinyağı çeşididir. Delice zeytinyağı, zeytinyağı türleri arasında en çok bilinen ve en doğal zeytinyağı türlerinden biridir. Delice zeytinyağının faydaları özellikle hücre yenilenmesine yöneliktir. Delice zeytinyağı güçsüz saç köklerinin güçlenmesini sağlamaktadır.

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KARASAKIZ YAĞI

Karasakız, Trakya bölgesinde yetişen kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Bozcaada'da kuntra olarak bilinir.

KEÇİBOYNUZU YAĞI

Besleyici değeri oldukça yüksek olan keçiboynuzu, genellikle Akdeniz ikliminde yetişen bir meyvedir. Keçiboynuzunun içerisinde bulunan vitamin ve bileşenler nedeniyle güçlü bir besin kaynağıdır.

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BANOTU YAĞI

Banotu yağı hem saç çıkarıcı hem de saç beyazlamayı önleyen özelliğiyle ön plana çıkmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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