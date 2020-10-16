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Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2020 08:30 | Son Güncelleme

Kadın erkek demeden herkesin ortak problemi olan saç dökülmesi her gün yaptığınız ama önemsemediğiniz bazı alışkanlıklar yüzünden olabilir. Tüm saç bakım çözümlerine rağmen saç dökülmesi yaşıyorsanız sebepleri bunlar olabilir.

Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir

Erkeklerin kadınlardan daha çok karşı karşıya kaldığı saç dökülmesi birçok kişiyi sosyal yaşantısında olumsuz etkiler. Saç dökülmesi neden olur sorusunun onlarca farklı cevabı var. Bu yazımızda bireysel olarak fark edilmeyen hatalardan bahsedeceğiz. Kendinizi iyi ve sağlıklı hissetmenizi sağlayabilen saçların bakımı da çok önemlidir. Ancak tüm bu bakımlara rağmen birçok insanın saçı yavaş veya hızlı bir şekilde dökülebiliyor. Yaşlanma belirtisi olarak görülen saç dökülmesi aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarına yorulabilir. Saç dökülmesinin sebebi her bireyde farklı olduğu gibi birçok faktöre bağlıdır.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesi problemi sıklıkla 30 yaş üzeri insanlarda ortaya çıksa da tam olarak bir yaş aralığına ait bir sorun olarak görülemez. Çünkü birçok sebebe dayanarak farklı yaşlardaki insanlarda saç seyrelmesi problemi yaşanıyor.

HORMONLAR SEBEP OLABİLİYOR

Saçı dökülmesi yaşayan erkeklerin neredeyse yarısı genetik yapılarından dolayı bu problemi yaşıyor. Erkeklere özgü hormonların etkisi olarak görülen saç dökülmesi, erken yaşlarda başlanan saç bakımı sayesinde yavaşlatılabilir. Kelliğe uzanan yol, bu şekilde daha uzun bir zaman dilimine yayılabilir.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Saç dökülmesi neden olur sorusunun diğer bir cevabı ise; saç telleri de aynı canlılar gibi beslenmeye ihtiyaç duyar. Canlı ve bakımlı bir görüntü kazanması için saç tellerinizi beslemelisiniz. Tek tip beslenme, fazla karbonhidrat tüketimi, uzun süreler aç kalmak ve fazla su tüketmeme gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları saç dökülmesine sebep olur. Dengeli ve düzenli beslenme programına uyumlu yaşayan bireylerde daha sağlıklı saç telleri olduğundan saç dökülmesi de daha az görülür.

MİNERAL EKSİKLİĞİ

Mineral eksikliğinin vücuttaki en önemli belirtilerinden biri de saç dökülmesidir. Vücuttaki organların çoğu, yeterli mineral kaynağı bulamazsa fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir. Aynı şekilde B12, folik asit, D vitamini, çinko ve demir gibi mineral ve vitaminlerin eksikliği saçların yeterli beslenememesine neden olur. Demir takviyesi saç dökülmesini yavaşlatmak için sıkça tercih edilir.

İLAÇLAR VE HASTALIKLAR

Zayıflama ilaçları kullanan, kemoterapi gören, diyabet ve doğum kontrol hapları kullanan kişilerde saç dökülmenin görülmesi oldukça yaygındır. Romatizmal ve böbrek üstü hastalıkları da saç dökülmesini tetikleyen sorunların başında gelir. Bunların yanı sıra bireylerin psikolojik sıkıntıları da etkileyici bir unsurdur. Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozukluklar, kişilerin genel sağlık durumunu olumsuz etkilediğinden dolayı bireylerin saçlarının dökülmesini de hızlandırır.

SAÇ UYGULAMALARI

Son olarak saçların sık bağlanması, sıkça saçı yüksek ısıya maruz bırakarak fön veya düzleştirme gibi işlemler yapmak saç sağlını olumsuz etkileyebilir.


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