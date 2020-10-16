Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir

Erkeklerin kadınlardan daha çok karşı karşıya kaldığı saç dökülmesi birçok kişiyi sosyal yaşantısında olumsuz etkiler. Saç dökülmesi neden olur sorusunun onlarca farklı cevabı var. Bu yazımızda bireysel olarak fark edilmeyen hatalardan bahsedeceğiz. Kendinizi iyi ve sağlıklı hissetmenizi sağlayabilen saçların bakımı da çok önemlidir. Ancak tüm bu bakımlara rağmen birçok insanın saçı yavaş veya hızlı bir şekilde dökülebiliyor. Yaşlanma belirtisi olarak görülen saç dökülmesi aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarına yorulabilir. Saç dökülmesinin sebebi her bireyde farklı olduğu gibi birçok faktöre bağlıdır.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesi problemi sıklıkla 30 yaş üzeri insanlarda ortaya çıksa da tam olarak bir yaş aralığına ait bir sorun olarak görülemez. Çünkü birçok sebebe dayanarak farklı yaşlardaki insanlarda saç seyrelmesi problemi yaşanıyor.

HORMONLAR SEBEP OLABİLİYOR

Saçı dökülmesi yaşayan erkeklerin neredeyse yarısı genetik yapılarından dolayı bu problemi yaşıyor. Erkeklere özgü hormonların etkisi olarak görülen saç dökülmesi, erken yaşlarda başlanan saç bakımı sayesinde yavaşlatılabilir. Kelliğe uzanan yol, bu şekilde daha uzun bir zaman dilimine yayılabilir.