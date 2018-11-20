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Saç dökülmesi çözümü için ne yapmalı? Saç dökülmesi kilo kaybından dolayı yaşanıyorsa...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan saç dökülmesi pek çok kişiyi muzdarip edebiliyor. Son zamanlarda en sık rastlanan saç dökülmesi nedeni ise hızlı kilo vermeden kaynaklandığı görülüyor. Hızlı kilo kaybından dolayı ortaya çıkan saç dökülmesi sorunu için nasıl bir çözüm yolu izlenmesi gerekiyor? İşte saç dökülmesi çözümü için yapılması gerekenler...

Saç dökülmesi kadın erkek birçok insanın muzdarip olduğu bir cilt problemidir. Pek çok faktöre bağlı olarak gelişen dökülmeler, hızlı kilo vermenin etkisiyle meydana gelen vitamin ve mineral eksikliğinde de karşımıza çıkıyor. Bu noktada herhangi bir diyetisyene başvurulmaksızın yapılan hızlı ve şok diyetler saçlarda ciddi kayıplara neden olabiliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Hızlı kilo kaybı saç döküyor!

Pek çok insanın şikayetçi olduğu saç dökülmeleri, genetik yatkınlık, hormonal değişimler, stres gibi birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Bununla birlikte hızlı kilo vermek için yapılan diyetler de saçların zayıflamasına ve dökülmesine yol açıyor. Vücudun aniden kilo kaybetmesi, vücuttaki vitamin ve minerallerin azalmasına ve saç köklerinin zayıflamasına neden oluyor. Herhangi bir diyetisyen yokluğunda yapılan bu diyetler, saçların ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerle beslenmesini engelliyor. Bunun sonucunda da yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak saçlar dökülmeye ve seyrelmeye başlıyor.
Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik beslenme alışkanlıklarının saçlar üzerinde hayati rol oynadığını belirterek şu bilgileri veriyor:
‘Saç sağlığı vücut sağlığımızın en büyük göstergelerinden biridir. Vücudumuzun yaşadığı ani değişikliklerden saçlarımız da ciddi oranda etkilenir. Bu noktada ani kilo kayıpları vücutta saç için gerekli olan vitamin, mineral demir gibi pek çok bileşenin azalmasına yol açar. Saç sağlığı için önemli bileşenlerin vücutta eksik olması saçın beslenememesi ve buna bağlı olarak saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden biridir. Sağlıklı ve güçlü saçlar için kişinin mutlaka demir, çinko ve biotin bakımından zengin, ve dengeli bir beslenme programına sadık kalması gerekir.’
SAĞLIKLI BİR DİYET MÜMKÜN
Kilo vermek vücudu tüm vitamin ve minerallerden uzak tutmak anlamına gelmediği gibi, dengeli beslenerek de istenilen oranda zayıflamak mümkündür. Bu noktada bir diyetisyen kontrolünde olmak, sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza ve vitamin, mineral anlamında vücudunuzu korumanıza yardımcı olur. Bununla birlikte diyeti doktor tavsiyesi olmadan kendi araştırmalarınız ile yapmanız vücut sağlığınız için büyük tehlike oluşturur. Her bünye farklı olduğu için, kilo verme şekli de farklı olacaktır. Bu yüzden diyetisyen ile planlama yaparak sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz daha faydalıdır.
GÜÇLÜ SAÇLAR İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN
Saç sağlığının dengeli ve düzenli beslenme ile doğrudan bir ilişkisi bulunuyor. Bolca tüketilen sebze ve meyveler saç sağlığınızı diyet esnasında da koruyor. Bununla birlikte protein ve vitamin ağırlıklı beslenme saçlarınızın güçlenmesi ve saç köklerinin kalınlaşması açısından oldukça önemlidir. Bu noktada www.estecenter.com uzmanları da demir, B12 ve Omega 3 vitaminlerinin saçlar için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, saç dökülmesinin önüne geçmek için mutlaka bu vitaminlerin vücuda alınması gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda kırmızı et, somon balığı, yeşil yapraklı sebzeler, peynir, yumurta ceviz gibi besinlerin mutlaka düzenli olarak tüketilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:
kilo diyet Saç Dökülmesi

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